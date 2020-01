Olympia-Qualifikation der Volleyballer Für Ehre und Marktwert

Manchmal ist dabei sein wirklich alles. "Sich als europäisches Team für Olympia zu qualifizieren, ist schwerer, als dort eine Medaille zu holen", sagt Vital Heynen im Gespräch mit dem SPIEGEL. Seit fast zwei Jahren trainiert er die polnische Nationalmannschaft. Mit ihr hat er 2018 die WM gewonnen. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio haben seine Volleyballer bereits in der Tasche. Das deutsche Team dagegen muss sich über diese Hürde erst noch quälen.

"Das ist das härteste Qualifikationsturnier überhaupt", sagt Heynen. Drei Vorrundenspiele, danach Halbfinale und Finale, das alles innerhalb von sechs Tagen - und nur der Sieger darf am Ende nach Japan. Da der Weltverband die Startplätze gleichmäßig auf alle Kontinente verteilt, sind die wenigen europäischen Tickets umkämpft.

Das Teilnehmerfeld in Berlin ist erlesen. Der letztjährige Europameister Serbien, Vizeeuropameister Slowenien und der EM-Vierte Frankreich zählen zu den Favoriten. Hinzu kommen die Volleyballnation Bulgarien, das aufstrebende Belgien, die Niederländer und die angriffsstarken Tschechen, auf die Deutschland am Sonntag (19.25 Uhr/Sport 1) im ersten Gruppenspiel trifft.

Der stärkste Kader seit Langem

"Für das Turnier stehen Deutschlands Chancen nicht schlecht", sagt Heynen. Georg Grozer zählt zu den schlagstärksten Diagonalangreifern der Welt, Kapitän Lukas Kampa zu den kreativsten Zuspielern. Die Stammsechs hat viel Erfahrung. Kampa spielt seine dritte Olympiaqualifikation, Libero Markus Steuerwald seine vierte.

Trotzdem ist Skepsis angebracht. 2019 verlief ernüchternd. Eigentlich wollten die deutschen Volleyballer wie bei der Europameisterschaft 2017 Silber holen, scheiterten dann aber bereits im Viertelfinale. 2016 verpassten sie die Olympiaqualifikation, 2018 die Weltmeisterschaft.

Für viele aus der Mannschaft wäre Tokio die letzte Chance, international nach einer Medaille zu greifen. Grozer ist 35 Jahre alt, Kampa 33. Beide Führungsspieler werden im Anschluss vermutlich ihre internationalen Karrieren beenden. Die Nationalmannschaft steht vor einem Umbruch.

Conny Kurth/ imago images / Routinier Georg Grozer ist der gefährlichste Angreifer des deutschen Teams

Heynen prognostiziert deshalb: "Deutschland muss auf lange Sicht viele Probleme bewältigen." Der 50-Jährige gilt als einer der Besten seines Fachs. Im Winter coacht er den italienischen Topklub Perugia, im Sommer die polnische Nationalmannschaft. Von 2012 bis 2017 trainierte er die deutschen Volleyballer, führte sie bei der WM 2014 zu Bronze, der ersten Medaille seit 33 Jahren.

Heynen hat den Vergleich: Polen, wo Volleyball Volkssport ist. Und Deutschland, wo Volleyball hinter Fußball, Eishockey, Handball und Basketball um Aufmerksamkeit ringt. In Polen genießen seine Spieler Heldenstatus. Zum WM-Eröffnungsspiel 2014 kamen 65.000 Zuschauer. Als 2019 vor dem EM-Viertelfinale der Flug ausfiel, schickte die polnische Staatsführung als Ersatz den Regierungsflieger.

Ähnlich paradiesische Zustände herrschen bei Europameister Serbien. "Da bekommen die Sportler ab dem 35. Lebensjahr eine Rente, wenn sie eine EM-Medaille holen", sagt Christian Dünnes, der Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV). Auch in Italien verdienen die Volleyballer als Nationalspieler Geld.

Mehrkosten für Nationalspieler

Hierzulande träumen sie davon. Wer für Deutschland spielt, zahlt drauf. Denn für die Nationalmannschaftszeit müssen sich die Athleten selbst versichern. Bei Leistungssportlern geht das gehörig ins Geld. Immerhin: Auf Lehrgängen erhalten die Spieler Kost und Logis. Internationale Erfolgsprämien aber bleiben beim klammen Verband, der so die kostspieligen Reisen in der Nations League finanziert.

"Die Volleyballer spielen im Grunde genommen nicht für Geld, sondern für Ehre und Vaterland und ihren Marktwert", sagt Dünnes. Wer im Sommer überzeugt, dem winken gute Verträge. Zumeist im Ausland. Denn im internationalen Vergleich hinkt die Bundesliga hinterher. "In anderen Ligen in Europa kann im Moment einfach noch mehr Geld bezahlt werden. Die Liga ist aber auf dem richtigen Weg", sagt Bundestrainer Andrea Giani.

Hendrik Schmidt/DPA Andrea Giani trainiert die deutschen Volleyballer seit 2017

Der Verband hat weitere Sorgen. Seit Jahren gehen die Mitgliederzahlen zurück. "Uns gehen die Kinder verloren, die mit Volleyball anfangen", sagt der Sportdirektor. Seit 1998 hat der DVV über hunderttausend Mitglieder eingebüßt, heute sind es noch 411.000. Dünnes: "Betrachtet man diese Herausforderungen, halten wir international gut mit."

Der Hauptgrund dafür liegt im Ausbildungssystem. Der DVV zieht die größten Talente früh an Stützpunkten zusammen. Dort starten die Jugendnationalteams mit Sonderspielrecht in der Bundesliga. "Danach aber bleiben viele Talente auf der Strecke", sagt Kapitän Kampa.

Conny Kurth/ imago images Kapitän Kampa (Archivfoto von 2014): "Viele Talente bleiben auf der Strecke"

Bei den Bundesligisten sitzen die Nachwuchskräfte meist auf der Bank und verdienen kaum Geld. In den Topligen Polen, Russland und Italien hingegen gelten scharfe Ausländerregelungen. In Italien beispielsweise müssen immer drei Italiener auf dem Feld stehen. "Wir kennen die Problematik und sind in Gesprächen mit der Liga", sagt Dünnes.

Vorerst zählt aber nur die Olympiateilnahme. Die Förderstrukturen des Deutschen Olympischen Sportbunds richten sich nach den potenziellen Erfolgen bei den Spielen. Tokio ist enorm wichtig. Silvester fiel deshalb für die Volleyballer flach. Seit dem 26. Dezember trainiert Giani mit seinem Team.

"Wir haben gute Chancen, ins Halbfinale zu kommen", sagt der Bundestrainer. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Vital Heynen lässt der einstige italienische Weltklassespieler einen weitaus riskanteren Volleyball spielen. In Aufschlag und Angriff akzeptiert er Fehler, weil er immer hohen Druck gehen will - spielerisch wie emotional. Alles geben. Alles riskieren. Immer. Gianis Plan könnte sich als Deutschlands einzige Chance entpuppen.