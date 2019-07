+++ Tour de France im Liveticker +++ Verfolgen Sie den Grand Départ in Brüssel

Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 10:04 AM Uwe Toebe Tausende Fans haben sich am Wegesrand versammelt und jubeln dem Idol zu. Auch der eine oder andere Pedaleur rollt an den Wagen heran und begrüßt Merckx mit Handschlag. Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 10:02 AM Florian Pütz Und da geht es auch schon los: Eddy Merckx streckt sich aus dem Dachfenster des Autos von Tourdirektor Christian Prudhomme und winkt den Zuschauern entgegen. Dass die neutrale Phase so lange dauert, dürfte wohl auch mit Merckx' Ehrenrunde durch Brüssel zu tun haben. Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 10:01 AM Uwe Toebe Passend dazu lacht auch die Sonne über der Stadt! Traumwetter empfängt die Tour in diesem Moment, da die Neutralisation beginnt. Diese dauert heute mit einer halben Stunde ungewöhnlich lange. Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 9:58 AM Uwe Toebe Ja Florian , laute Eddy-Rufe schallten bei seiner Vorstellung hinauf zur Bühne. Zwei Tage steht Brüssel Kopf und das in Gelb. Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 9:54 AM Florian Pütz Bonjour auch von mir, hallo Uwe ! Wo ich hinschaue, überall sehe ich Gelb. Das ist ja herrlich. Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 9:51 AM Uwe Toebe Gestern wurde Eddy Merckx vom belgischen Königspaar empfangen. Königin Mathilde erinnerte ihn an seine Erfolge. Reuters Royaler Empfang Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 9:36 AM Uwe Toebe Ein weiterer berühmter Bewohner der Hauptstadt kleidet sich heute standesgemäß. (Foto: Reuters) Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 9:30 AM Uwe Toebe Bonjour! Ja, heute steht Édouard Louis Joseph Baron Merckx , wie der erfolgreichste Fahrer der Tour de France mit vollem Namen heißt, im Mittelpunkt. Seine 96 Tage in Gelb und 34 Etappensiege sind bis dato unerreicht. Diesen einen Tag redet Brüssel über den "Kannibalen" genannten Superstar der Siebziger und nicht wie sonst in dieser Woche über ein anderes Kind der Metropole. Ursula von der Leyen erblickte nicht nur das Licht der Welt in der belgischen Hauptstadt, sie verbrachte hier auch ihre ersten 13 Lebensjahre und schickt sich nun an, als erste Frau Kommissionspräsidentin der EU zu werden. Tour de France 2019 - Etappe 1 7/6/19 8:03 AM Florian Pütz Vor 50 Jahren gewann Eddy Merckx erstmals die Tour de France. Dem Belgier zu Ehren findet der Grand Départ in diesem Jahr in Brüssel statt. Aus der Hauptstadt führt die Strecke Richtung Charleroi und über Straßen, die von den belgischen Klassikern bekannt sind, zur berühmten Mur de Grammont. Nach 194,5 Kilometern endet die Flachetappe vor dem Königlichen Palast in Brüssel – das ideale Ziel für einen Massensprint. Show more Tickaroo Liveblog Software