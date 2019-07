Egan Bernal hat die Tour de France 2019 gewonnen. Der 22-Jährige trug bei der Ankunft in Paris das Gelbe Trikot. Seine Konkurrenten attackierten den Kolumbianer nicht mehr, wie es bei der Schlussetappe der Frankreichrundfahrt Brauch ist. Das Bergtrikot gewann der Franzose Romain Bardet, Sprinter Peter Sagan holte zum siebten Mal das Grüne Trikot, womit er Erik Zabel davonzog und nun alleiniger Rekordhalter ist. Die letzte Etappe gewann der Australier Caleb Ewan.

Die Entscheidung fiel bei dieser Tour auf der 19. Etappe. Diese war nach 89 von 126,5 Kilometern abgebrochen worden, da Hagel und eine Gerölllawine die Straße versperrten. Der Sieger dieser Entscheidung war Bernal, der am Anstieg zum Iseran eine erfolgreiche Attacke gestartet und sich auf der Etappe einen Vorsprung von mehr als zwei Minuten auf den Gesamtführenden Julian Alaphilippe herausgefahren hatte. Nach dem Abbruch übernahm er so das Gelbe Trikot und hatte in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 45 Sekunden.

Bester deutscher Fahrer war Emanuel Buchmann, der mit Platz vier zur besten deutschen Platzierung seit 2006 fuhr. 25 Sekunden fehlten dem 26-Jährigen zum Podium. Dort landeten Vorjahressieger und Bernal-Teamkollege Geraint Thomas auf Platz zwei und Steven Kruijswijk vom Team Jumbo-Visma auf Platz drei.

Auf der 20. Etappe konnte der Kolumbianer seine Führung verteidigen und sicherte sich damit den Gesamtsieg bei der Tour. Der jüngste Toursieger ist Bernal allerdings nicht. Der Franzose Henri Cornet konnte die Tour 1904 mit 19 Jahren gewinnen.