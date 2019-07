Egan Bernal vom Team Ineos hat das Gelbe Trikot auf der vorentscheidenden 20. Etappe nach Val Thorens verteidigt und wird so am Sonntag wohl als Sieger in Paris eintreffen. Am Finaltag wird der Gesamtführende traditionell nicht mehr attackiert. Sollten sie morgen das Ziel erreichen, werden Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) das Grüne Trikot und Romain Bardet (ag2r La Mondiale) das Bergtrikot gewinnen.

Emanuel Buchmann griff kurz vor dem Rennende an, wurde jedoch nach zehn Metern wieder eingeholt. Trotzdem rückte er auf Platz vier im Klassement vor. Denn Julian Alaphilippe hatte gestern das Gelbe Trikot verloren, fiel heute komplett zurück und rutschte im Gesamtranking auf Platz fünf ab. Etappensieger wurde Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Am Vortag war das Klassement durch den Abbruch der 19. Etappe durcheinandergewirbelt worden. Nach 89 von 126,5 Kilometern wurde das Rennen beendet, da auf der Abfahrt vom Col de l'Iseran Hagel eine Gerölllawine die Straße versperrt hatte. Gewinner der Entscheidung war Bernal, der noch vor dem Abbruch eine erfolgreich Attacke gestartet hatte und damit das Gelbe Trikot von Alaphilippe übernahm. Der 22-jährige Kolumbianer hatte danach 45 Sekunden Vorsprung auf Alaphilippe, Geraint Thomas rutschte mit 1:03 Minuten Rückstand auf Platz drei.

Bereits früh auf der kurzen Etappe fuhren sich sechs Fahrer um Rui Costa (UAE Team Emirates) einen Vorsprung heraus, wurden aber schnell von einer 23-köpfigen Verfolgergruppe kassiert. Der Frieden währte nicht lange und wieder setzten sich fünf Fahrer um Nibali, den Toursieger von 2014, erneut ab. Im Anstieg setzte sich das Team Jumbo-Visma an die Spitze des Pelotons und führte die Aufholjagd an, um den Viertplatzierten Steven Kruijswijk nach vorn zu bringen. Laurens De Plus tat sich vermehrt als Tempomacher hervor.

Marc Soler griff aus dem Feld an und erhöhte so das Gesamttempo. So näherte sich das Peloton der Spitzengruppe immer mehr an. Doch nicht alle konnten folgen: Für den Zehnten im Gesamtklassement, Richie Porte (Trek-Segafredo), war das Tempo zu hoch. Der Australier fiel aus dem Feld, fuhr gemeinsam mit Sagan im Grünen Trikot hinterher. Auch Alaphilippe zeigte deutliche Schwächen und fiel knapp 13 Kilometer vor dem Ziel zurück. Thomas zog im Gesamtklassement vorbei. Auch Bardet, Träger des Bergtrikots ließ abreißen.

Gute elf Kilometer vor dem Ziel setzte sich Nibali an der Spitze allein ab. Ilnur Sakarin (Team Katusha Alpecin) konnte nicht mithalten und fiel ins Feld zurück. Dafür nahm Soler vom Team Movistar die Verfolgung auf. Kurz vor dem Ziel schloss die Gruppe um das Gelbe Trikot auf, doch Attacken bleiben aus. Emanuel Buchmann attackierte noch kurz, wurde aber direkt wieder eingefangen.