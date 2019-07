Tour de France Ausreißer Alaphilippe erobert Gelbes Trikot

Nach einer erfolgreichen Attacke am letzten Berg hat Radprofi Julian Alaphilippe vom Team Quick Step die dritte Etappe mit einem Vorsprung von 26 Sekunden gewonnen und die Gesamtführung bei der Tour de France übernommen. Der 27 Jahre alte Bergkönig des vergangenen Jahres setzte sich am Montag in Épernay nach 215 Kilometern gegen seine Verfolger durch. Hinter Alaphilippe kamen der Australier Michael Matthews (Sunweb) und Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) aus Belgien ins Ziel.

Bereits nach zehn Kilometern überquerte das Peloton bei Erquelinnes die Grenze zu Frankreich, dort setzte sich eine fünfköpfige Ausreißergruppe ab. Das Rennen blieb lange ohne nennenswerte Ereignisse, bis 40 Kilometer vor dem Ziel gleich vier Bergwertungen auf die Fahrer warteten.

Alaphilippes Attacke erfolgte am vierten Hügel, als er der Spitzengruppe davonzog und sich bis zum Ziel nicht mehr einholen ließ. Mit dem Tagessieg löste er den Niederländer Mike Teunissen (Jumbo-Visma) als Führenden der Gesamtwertung ab. Im Klassement der Frankreich-Rundfahrt hat er nun 20 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Wout van Aert.

Etappe vier: Auf die Bergspezialisten folgen die Sprinter

Bester Deutscher bei der ersten Ankunft der diesjährigen Tour in Frankreich war Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe auf Rang 28. Insgesamt liegt er auf Platz 32. Noch besser steht der deutsche Tour-Debütant Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) da. Er belegt mit 71 Sekunden Rückstand auf den Führenden Platz 29. Schachmann hatte sich nach Alaphilippes Angriff zwischenzeitlich in die Verfolgung gewagt, gab das Unterfangen wie drei weitere Fahrer aber vorzeitig auf.

In der kommenden Etappe dürften wieder eher die Sprinter zum Zug kommen. Die 213,5 km lange vierte Etappe führt von Reims nach Nancy und sollte wie der Auftakt in Brüssel in einem Massensprint enden. Auch die Côte de Maron, einer von zwei Anstiegen der vierten Kategorie rund 15 Kilometer vor dem Ziel, wird daran wohl nichts ändern.