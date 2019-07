Radprofi Mike Teunissen hat die erste Etappe der 106. Tour de France gewonnen. Der 26 Jahre alte Niederländer vom Team Jumbo-Visma fuhr damit erstmals ins Gelbe Trikot. Im Zielsprint hatte er einen hauchdünnen Vorsprung vor Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) aus der Slowakei und dem Australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal).

Teunissen war eigentlich als Helfer für Sprinter Dylan Groenewegen vorgesehen, der jedoch rund 700 Meter vor dem Ziel in den ersten großen Sturz der Tour verwickelt war. Auch der deutsche Zeitfahrspezialist Tony Martin (Jumbo-Visma) war in der Schlussphase in den Sturz verwickelt, erreichte das Ziel aber mit dem Peloton.

Bereits rund 20 Kilometer vor dem Ziel war Jakob Fuglsang gestürzt, einer der Favoriten für das Gesamtklassement in diesem Jahr. Mit zerrissenem Trikot und Blut im Gesicht und am Knie stieg der Astana-Kapitän wieder auf sein Rad. Er konnte noch zum Feld aufschließen und beendete die erste Etappe der 106. Tour ohne größeren Zeitverlust.

Nach dem ersten Tag trägt der Belgier Greg van Avermaet (CCC) das Bergtrikot. Sagan holte zwar nicht den Etappensieg, fuhr aber ins Grüne Trikot des besten Sprinters, da er auf der Etappe bereits eine Bergwertung gewonnen hatte.