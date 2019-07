Platz zwei: Egan Bernal (Ineos)

Kein anderer Klassementfahrer hat in der Bewertung in den vergangenen Wochen so einen Sprung nach vorne gemacht wie Egan Bernal. Der verletzungsbedingte Ausfall von Chris Froome und Bernals Sieg bei der Tour de Suisse haben dafür gesorgt, dass einige Beobachter ihn nun sogar als den Top-Favoriten der diesjährigen Tour sehen. Das mag stimmen. Nur: Sein Sieg bei der Tour de Suisse sollte an seinem Status eigentlich nicht viel geändert haben. Die Konkurrenz war nämlich überwiegend bei der Dauphine am Start. Der Sieg in der Schweiz hat deshalb nur bedingte Aussagekraft. Eins steht aber fest: Die Folgen eines Trainingssturzes, die Bernal die geplante Teilnahme an der Giro d'Italia gekostet haben, hat er inzwischen gut überstanden. Und schon bei der Tour im vergangenen Jahr war Bernal als Helfer von Froome und Thomas in den Bergen mindestens ebenbürtig. Der 22-Jährige könnte dieses Jahr ganz vorne landen.