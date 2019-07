Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) hat die 14. Etappe der Tour de France von Tarbes nach Barèges am Col du Tourmalet gewonnen. Nach 117,5 Kilometern kam der Franzose vor Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) und Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) ins Ziel. Der Deutsche Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) konnte bis zum Schluss mithalten und wurde Vierter. Alaphilippe fährt weiterhin im Gelben Trikot.

Im Bergklassement gab es ebenfalls keine Änderung, Tim Wellens (Lotto-Soudal) verteidigte seine Führung erfolgreich. Der Belgier gehörte lange zur Spitzengruppe und sicherte sich mit einem Sieg bei der zweiten Bergwertung zehn Punkte. Das Grüne Trikot blieb bei Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), der mit einem siebten Platz bei der einzigen Sprintwertung des Tages seinen Vorsprung an der Spitze des Sprintklassements weiter ausbaute.

Buchmann hält bis zum Schluss mit

Die Etappe hatte mit leichter Verzögerung aufgrund einer Demonstration örtlicher Landwirte am Straßenrand begonnen. Früh gab es mehrere Attacken, eine Gruppe von mehr als 15 Fahrern um den Toursieger von 2014, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Wellens und Sagan setzte sich ab. Am ersten Berg, dem Col du Soular, zersplitterte die Ausreißergruppe und die Topfahrer wurden eingeholt.

Während des Anstiegs am mehr als 2000 Meter hohen Tourmalet, dem am häufigsten befahrenen Berg der Tourgeschichte, verloren Favoriten wie Nairo Quintana (Movistar) und Geraint Thomas (Ineos) der Reihe nach den Anschluss. Kein Ausreißer konnte den Verfolgern entkommen - auch nicht Buchmann, der am Ende Chancen auf den Etappensieg hatte und selbst zur Attacke ansetzte. Auf den letzten Metern zog Pinot schließlich davon und sicherte sich seinen ersten Etappensieg bei dieser Tour.

Vor dem zweiten Ruhetag am Montag führt die nächste Etappe das Feld weiterhin durch die Pyrenäen. Ab 12.10 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV Eurosport und Das Erste) geht es am Sonntag von Limoux nach Foix, insgesamt sind 185,5 Kilometer zu bewältigen.