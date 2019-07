Szene der Etappe: Vorjahressieger Geraint Thomas nahm Egan Bernal kurz vor der Ziellinie an der Hand und klopfte seinem Teamkollegen in Gelb anerkennend auf den Rücken. Bernal lächelte erleichtert und ballte die Faust. Er hatte das Maillot Jaune am schweren Anstieg von Val Thorens erfolgreich verteidigt und ist damit so gut wie sicher Sieger der Tour de France 2019. Im Ziel umarmten und herzten Bernals Familie und Freunde den kleinen Kolumbianer.

Was ist hier los? "Es wird Tage brauchen, bis ich realisiert habe, was passiert ist. Ich kann nicht beschreiben, was gerade passiert", sagte Bernal im Ziel: "In Kolumbien muss die Stimmung fantastisch sein." Der Ineos-Fahrer wäre der erste Kolumbianer, der die Tour de France gewinnt. Der jüngste Sieger wäre er aber nicht, den Rekord hält der Franzose Henri Cornet, der 1904 im Alter von 19 Jahren gewann.

Haialarm: Erster im Ziel war aber der Italiener Vincenzo Nibali, der Hai von Messina. Früh hatte der Tour-Sieger von 2014 sich mit einigen Ausreißern vom Peloton abgesetzt. Seine Begleiter wurden am finalen Anstieg allesamt eingeholt, doch Nibali hielt sich an der Spitze und fuhr mit einer starken Leistung zu seinem sechsten Etappensieg bei einer Frankreich-Rundfahrt.

Klassement der Etappe: Nibali gewann die 20. Etappe von Albertville nach Val Thorens vor Weltmeister Alejandro Valverde und Mikel Landa. Alle Augen richteten sich aber auf die Gesamtwertung: Bernal verteidigte das Gelbe Trikot mit 1:11 Minuten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Thomas und dem Niederländer Steven Kruijswijk. Auf der letzten Etappe am Sonntag wird das Maillot Jaune traditionell nicht mehr attackiert. Aufgrund seiner erst 22 Jahre führt Bernal auch in der Nachwuchswertung. Der Franzose Romain Bardet wird das Bergtrikot nach Paris tragen, Topstar Peter Sagan das Grüne Trikot. Hier geht es zum Etappenbericht.

Abgekürzt: Ursprünglich sollte die 20. Etappe mit 130 Kilometern und drei Bergwertungen ein kräftezehrendes und actiongeladenes Tourfinale sein. Doch aufgrund der stürmischen Wetterbedingungen wurde die Strecke auf 59,5 Kilometer verkürzt, nur der letzte geplante 33 Kilometer lange Anstieg nach Val Thorens wurde befahren. Damit zählte der Tagestrip zu den kürzesten Etappen der Tourgeschichte.

Verzweifelte Flucht: 29 Fahrer flüchteten kurz nach dem Start vor dem Peloton. Ihr Ziel war klar: Vor dem Anstieg so viele Minuten Vorsprung wie möglich rausfahren, um am Berg nicht mehr eingeholt werden zu können. Der Plan ging aber nur bei Nibali auf. Einen verzweifelten Versuch, das Bergtrikot zurückzuerobern, startete Tim Wellens. Der Belgier wurde aber sehr schnell wieder eingefangen und Bardet nicht mehr gefährlich.

Durchgereicht: Bevor Thomas im Ziel Bernal die Hand schütteln konnte, hatte Julian Alaphilippe das schon längst erledigt. Kurz nach dem Start fuhr der ehemalige Führende zum Mann in Gelb und nahm seine Hand. Offenbar war Alaphilippe zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass er das Maillot Jaune am vorletzten Tag nicht zurückerobern würde. Am Anstieg konnte er mit der Gruppe der Favoriten nicht mithalten, verlor drei Minuten auf Bernal und flog sogar vom Podium auf den fünften Platz im Gesamtklassement. Bitter für den Mann, der das Gelbe Trikot auf 14 Etappen getragen hatte.

Podium + 1: Verausgaben sollte sich der deutsche Topfahrer Emanuel Buchmann, das hatte zumindest sein Teamchef von Bora-Hansgrohe angekündigt. Der Angriff des 26-Jährigen ließ dann aber lange auf sich warten, erst auf den letzten zwei Kilometern setzte er zur Attacke an. Thomas und Bernal hatten kein Problem, den Deutschen wieder einzuholen. Buchmann blieb Vierter im Gesamtklassement. "Der vierte Platz war eine Traumvorstellung. Das ist richtig geil", sagte er: "Mehr war nicht drin. Bernal, Thomas und Kruijswijk waren zu stark. Da muss man zufrieden sein, wenn andere stärker sind."

Wie geht es weiter? Die Trikots wechseln am Sonntag nur, sollte ihr aktueller Träger nicht ins Ziel kommen. Spannend wird es aber im Kampf um den prestigeträchtigen Etappensieg auf den Champs-Élysées (18.00 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Wenn das Peloton in den Abendstunden gegen 20 Uhr Paris erreicht, hoffen vor allem die Sprinter um Caleb Ewan und Peter Sagan auf einen abschließenden Erfolg.