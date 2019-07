Szene der Etappe: Tour-Direktor Christian Prudhomme lehnte sich weit aus dem Fenster seines Autos, schaute das Führungsduo Simon Yates und Egan Bernal an und schüttelte den Kopf. Abbruch. Die 19. Etappe der Tour de France wurde in der Abfahrt vom Col de l'Iseran gestoppt, nach gerade einmal 89 von 126,5 Kilometern. Denn weiter unten am Berg lagen Schnee, Hagel und eine Gerölllawine auf der Straße. Ein Bagger räumte die Fahrbahn frei, damit wenigstens die Teamfahrzeuge durchfahren konnten.

Straßenverhältnisse wie diese führten zum Abbruch der 19. Etappe. #TDF2019 pic.twitter.com/26qLd6brQw — Tour de France - DE (@letour_de) July 26, 2019

Überraschendes Ziel: Vom Rennabbruch hatten die Fahrer bis zum Gipfel des Iseran nichts geahnt. Doch die Veranstalter erklärten, die Zeiten von der Bergwertung würden nun als Etappenergebnis zählen. Das ist nach dem Regelwerk des Radsportweltverbandes UCI möglich. Dort heißt es, im Falle eines außergewöhnlichen Vorfalls könne die Strecke durch die Veranstalter modifiziert oder Ergebnisse von einem Zwischensprint oder der Bergwertung verwendet werden.

Klassement der Etappe: Toptalent Egan Bernal hatte am Anstieg zum Iseran eine Attacke gegen alle anderen Favoriten gestartet und fuhr als Erster über die Kuppe des 2770 Meter hohen Berges. Durch seinen Vorsprung von mehr als zwei Minuten auf den abgehängten Gesamtführenden Julian Alaphilippe übernahm der Kolumbianer das Gelbe Trikot. In der Gesamtwertung hat er nun 45 Sekunden Vorsprung auf Alaphilippe, Geraint Thomas ist Dritter mit 1:03 Minuten Rückstand. Nach der Entscheidung der Rennleitung wurde aber kein Fahrer zum Etappensieger gekürt. Romain Bardet behielt das Berg-, Peter Sagan das Grüne Trikot. Hier geht es zum Etappenbericht.

Verständnis: Einige Fahrer wirkten in ihrer ersten Reaktion ungläubig und frustriert. Angesichts der Bilder der unbefahrbaren Straßen hatten sie aber Verständnis für die Entscheidung. "Das ist mir noch nie passiert, so viel Hagel auf der Straße habe ich noch nie gesehen, die Entscheidung war schon richtig", sagte der deutsche Topfahrer Emanuel Buchmann. Ralph Denk, Teammanager von Buchmanns Mannschaft Bora-Hansgrohe, stimmte zu: "Es ist die absolut richtige Entscheidung. Die Jury hat eine ganz gute Lösung gefunden, indem sie die Zeit auf dem Iseran genommen hat."

Herz gebrochen: Bis dato war das Thema des Tages ein anderes. Der französische Hoffnungsträger Thibaut Pinot musste das Rennen nach 30 Kilometern aufgrund einer Muskelverletzung aufgeben. Während der Fahrt verband der Tourarzt Pinots Oberschenkel, doch auch das half nicht, der 29-Jährige fiel weit hinter das Peloton zurück. Noch auf dem Rad fing der Fünftplatzierte an zu weinen und wurde von seinem Helfer William Bonnet in den Arm genommen. Dann gab er das Rennen auf. Lesen Sie hier weitere Einzelheiten.

Marco Bertorello / AFP Thibaut Pinot (l.) brach noch auf dem Rad in Tränen aus

Rasanter Beginn: Schon mit dem scharfen Start schlug das Peloton ein rasantes Tempo an. Früh gingen müde Fahrer an den ersten Anstiegen verloren. Später sammelte sich eine große Fluchtgruppe um Topfahrer wie den zweifachen Etappensieger Simon Yates und Weltmeister Alejandro Valverde an der Spitze. Doch sie kamen nur knapp zwei Minuten vom Peloton weg.

Entscheidung am Col de l'Iseran: Der höchste Berg der Tour de France, das Dach der Frankreich-Rundfahrt, lud zu Attacken ein - und die Favoriten nahmen das gerne an: Sechs Kilometer vor dem Gipfel griff Geraint Thomas das Gelbe Trikot an, wurde aber eingeholt. Dann probierte es der Viertplatzierte Steven Kruijswijk, kam aber auch nicht weg. Den dritten Versuch startete dann Egan Bernal, und den 22-Jährigen konnte keiner aufhalten. Leichtfüßig fuhr er an den Ausreißern vorbei. Julian Alaphilippe ließ völlig abreißen und musste als Solist den Gipfel erklimmen - rund zwei Minuten hinter Bernal. Dass dies das Etappenergebnis sein würde, war da nicht abzusehen. In der Abfahrt hätte Alaphilippe wie am Vortag vielleicht noch aufgeholt.

@Eganbernal is now the only favourite in the first group. One clear goal for him: the Yellow Jersey.



Egan Bernal a laché tous les autres favoris. Un objectif clair pour lui : le Maillot Jaune ! #TDF2019 pic.twitter.com/0od8UvKjAW — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

Ausgezogen: Alaphilippe verlor das Maillot Jaune nach 14 Tagen, länger hatte das Trikot bei einer Tour de France seit Bernard Hinault 1985 kein Franzose mehr getragen. Damit ist wohl auch der Traum vom ersten französischen Toursieger seit 34 Jahren geplatzt. Dass Alaphilippe am Samstag zurückschlagen kann, ist unwahrscheinlich.

Auf dem Sprung: Emanuel Buchmann hielt bis zum Gipfel das Hinterrad von Vorjahressieger Thomas. In der Gesamtwertung liegt der Deutsche auf dem fünften Platz, 1:42 Minuten hinter Bernal. Das Gelbe Trikot wird Buchmann nicht mehr erobern, aber der Sprung auf das Podium ist mit zwölf Sekunden Rückstand auf Thomas noch möglich. "Am Samstag wird Emanuel ans Limit gehen. Wir werden sehen, wozu es reicht. Jetzt muss er keine Kraft mehr sparen und nichts mehr absichern. Jetzt kann er das fahren, was der Körper hergibt", sagte der Sportliche Leiter von Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Wie geht es weiter? Die letzte Chance auf einen Wechsel des Gelben Trikots gibt es am Samstag: Auf der 130 Kilometer langen Etappe mit einem abschließenden 33 Kilometer langen Anstieg nach Val Thorens wird sich das Rennen um das Gelbe Trikot entscheiden. "Da wird jeder fahren, was geht. Ich denke, das ist der Showdown", sagte Buchmann. Denn auf dem Weg nach Paris am Sonntag wird das Gelbe Trikot traditionell nicht mehr attackiert.