Egan Bernal sollte die Zukunft gehören. Aber dass die Zukunft so schnell kommen würde, damit hatte er selbst nicht gerechnet. Als der 22-Jährige am Freitag nach dem Etappenabbruch und seinem beeindruckenden Ritt hinauf zum Col de l'Iseran plötzlich im Gelben Trikot vor den Reportern stand, realisierte er kaum, was er da erreicht hatte. "Das ist das, wovon wir geträumt haben", sagte Bernal, dann versagte ihm die Stimme, er schüttelte den Kopf und brach in Tränen aus.

Watch the incredible moment where it all starts to sink in for @Eganbernal #TDF2019 ( via @VelonCC) pic.twitter.com/iufgy8RMSj — Team INEOS (@TeamINEOS) July 26, 2019

Nur die vorletzte Etappe nach Val Thorens wolle er noch überstehen, sagte er. Nun, Bernal überstand sie im Gelben Trikot des Gesamtführenden, ohne von seinen Konkurrenten noch in Bedrängnis gebracht worden zu sein. Am Sonntag fuhr der Ineos-Kapitän nur noch die Tour d'Honneur, die letzte Etappe nach Paris, auf der das Maillot Jaune traditionell nicht mehr angegriffen wird.

Was dieser Tour-Sieg bedeutet, war an einigen Orten schon zu beobachten. Am Col de l'Iseran, in Val Thorens - aber auch im rund 8800 Kilometer entfernten Zipaquirá, Bernals Heimat in Kolumbien. Hunderte Menschen hatten sich hier zum Public Viewing versammelt und brachen in Jubel aus, als Bernal am Samstag über die Ziellinie fuhr. Als erster kolumbianischer Tour-Sieger wird Bernal zum Volkshelden.

Luis Herrera, Fabio Parra oder Nairo Quintana: Kolumbien hat schon einige große Radsportler hervorgebracht. Der große Erfolg bei der Tour de France blieb ihnen aber versagt. Dafür musste erst Bernal nach Frankreich kommen und das größte Radrennen der Welt als erster Kolumbianer und als jüngster Fahrer seit 110 Jahren gewinnen.

Unter den Fans im kolumbianischen Zipaquirá war auch Fabio Rodríguez, Bernals Jugendtrainer. Er hatte den kleinen Egan kennengelernt, als der gerade einmal acht Jahre alt war. Rodríguez erkannte das Talent des Jungen und überredete Bernals Vater, seinen Sohn zum Training zu schicken. "Ich wusste, dass er sehr gut und talentiert ist", sagte Rodríguez: "Aber ich wusste nicht, dass er eines Tages dort sein würde, wo er jetzt ist." Auf dem Podium der Tour de France, als der beste Rundfahrer der Welt.

Vom Mountainbiker zum Helfer von Geraint Thomas zum Tour-Sieger

Bernals Talent im Radsport war früh offensichtlich, aber zunächst in einer anderen Disziplin. Der Kolumbianer fuhr anfangs Mountainbike und sammelte Titel in Crosswettbewerben. 2014 wurde er Vizeweltmeister der Junioren. Aber Bernals europäischer Entdecker Gianni Savio glaubte auch an Erfolge auf der Straße und verpflichtete Bernal für sein Team Androni. "Wir haben ihn nach Italien geholt und er gewann die sogenannte 'Kleine Flandernrundfahrt' in der Toskana", erinnerte sich Savio im vergangenen Jahr bei "Velonews": "Ich habe ihn noch in derselben Nacht unter Vertrag genommen."

Der Siegeszug des Supertalents ging auch auf der Straße weiter. Ein Jahr nach seinem Wechsel nach Italien gewann der erst 20-Jährige die prestigeträchtige U23-Rundfahrt Tour de l'Avenir. Team Sky (seit 2019 Team Ineos), das die Tour de France seit Jahren dominiert, wurde auf den Teenager aufmerksam und verpflichtete ihn 2018 für fünf Jahre. Im Radsport werden Verträge meist nur für ein oder zwei Jahre geschlossen, die Briten mussten sich ihrer Sache also sehr sicher gewesen sein. "Ein Fünf-Jahres-Vertrag im Radsport ist außergewöhnlich, aber Egan ist ein Ausnahmetalent", sagte Teamchef David Brailsford damals.

Die Verpflichtung zahlte sich schnell aus. Bernal gewann in seinem ersten Jahr nicht nur die Kalifornien-Rundfahrt, sondern fuhr bei der Tour de France 2018 als starker Helfer des Gesamtsiegers Geraint Thomas auf den 15. Platz. Nun, ein Jahr später, ließ er seinen Kapitän hinter sich.

Der Berg Pacho ist das Erfolgsgeheimnis von Bernal

Bernals große Stärke liegt in den Bergen, aber nicht im Hochgebirge der Pyrenäen, sondern im Hoch-Hoch-Gebirge der Alpen auf über 2000 Metern. "In Kolumbien lebe ich auf 2600 Metern Höhe", sagte Bernal: "Wenn wir hoch in den Bergen sind, fühle ich mich viel besser als am Fuß der Berge. Ich bin ein Kletterer und je höher, desto besser." In der Heimat trainiert der 60 Kilogramm leichte Bernal am liebsten am Berg Pacho, einem 23 Kilometer langen Anstieg in 3000 Meter Höhe. Manchmal begleitet ihn sein Vater auf dem Motorrad.

Die Luft ist dünn in solchen Höhen und der Körper muss sich auf eine geringere Sauerstoffzufuhr einstellen. Bernal ist hier im Vorteil. Der VO2max-Test, der die maximale Sauerstoffaufnahme unter Belastung misst, gab bei Bernal einen Wert von 91 ml/kg an, wie er in einem Interview bei "ride" verriet. Bei Ausdauersportlern liegt der Wert sonst um die 80 ml/kg. Bernals Werte sind außergewöhnlich.

Bernals körperliche Voraussetzungen, sein Talent und der Erfolg bei der Tour wecken große Erwartungen - nicht nur in Kolumbien. In der Historie von Team Ineos (vormals Team Sky) war es oft so, dass Helfer ihre Kapitäne ablösten, Christopher Froome folgte auf Bradley Wiggins, und Geraint Thomas gewann die Tour 2018 vor Froome. Nun hat Bernal seine alten Chefs überholt. Er ist der Kapitän der Zukunft.

"Jetzt habe ich die Tour einmal gewonnen", sagte Bernal: "Und dann werde ich schnell an einen zweiten, dritten Toursieg denken. Es ist wie eine Droge."