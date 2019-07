Tour de France Viviani gewinnt vierte Etappe im Zielsprint

Die vierte Etappe der Tour de France von Reims nach Nancy wurde wie erwartet im Zielsprint entschieden. Nach 213,5 Kilometern kam Elia Viviani (Italien) vor Alexander Kristoff (Norwegen) und Caleb Ewan (Australien) ins Ziel. Für Vivianis Team Deceuninck-Quick-Step ist es der zweite Tagessieg in Folge.

Am Montag hatte der Franzose Julian Alaphilippe die dritte Etappe gewonnen und das Gelbe Trikot erobert. Alaphilippe kam in Nancy mit dem Hauptfeld ins Ziel und verteidigte die Gesamtführung erfolgreich. Alaphilippe liegt in der Gesamtwertung weiter 20 Sekunden vor Wout Van Aert aus Belgien.

André Greipel verpasste einen Platz unter den ersten Zehn und landete als bester deutscher Fahrer auf dem zwölften Rang. Der Slowake Peter Sagan aus dem deutschen Team Bora-hansgrohe wurde Vierter.

Die fünfte Etappe der Frankreich-Rundfahrt führt am Mittwoch von Nancy in die Vogesen. Auf dem 175,5 Kilometer langen Teilstück von Saint-Dié-des-Vosges nach Colmar sind zwei Berge der dritten und erstmals bei dieser Tour auch zwei Anstiege der zweiten Kategorie zu überwinden.