Nach seinem Sturz bei der Tour de Suisse hat der amtierende Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas Entwarnung gegeben. "Ich musste die Tour de Suisse verlassen, aber ich bin in Ordnung. Ich bin mit dem Kopf aufgeschlagen und musste über meinem Auge genäht werden", schrieb Thomas auf Twitter. Knochenbrüche hat sich der 33-Jährige nicht zugezogen. Am Dienstag war er bei der Schweiz-Rundfahrt gestürzt und musste aufgeben.

Thanks for all your messages!! Gutted to leave @tds but luckily I’m all ok. I hit my head and needed stitches above my eye, so the doctors stopped me getting back on my bike. It just means I’ll need some big training rides next week now — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 19. Juni 2019

Die Tour de Suisse sollte Thomas' Generalprobe für die Frankreich-Rundfahrt sein, bei der er seinen Titel verteidigen will. "Klar ist das frustrierend und ein kleiner Rückschlag für meine Vorbereitungen auf die Tour de France, aber es bleibt noch viel Zeit, bis wir in ein paar Wochen in Brüssel starten", wird Thomas in einer Mitteilung seines Teams Ineos zitiert. Die Tour de France beginnt am 6. Juli in der belgischen Hauptstadt. Nun müsse er wohl "einige große Trainingsfahrten" einlegen, twitterte der Brite.

In Frankreich wird Thomas' Team Ineos, ehemals Sky, wohl als alleiniger Kapitän anführen. Der viermalige Tour-Sieger Christopher Froome hatte sich vor einer Woche bei einem Sturz bei der Dauphiné-Rundfahrt schwer verletzt und wird in Frankreich nicht starten können. Wären sowohl Froome als auch Thomas fit gewesen, hätte Team Ineos bei der Tour wohl eine Doppelspitze an den Start geschickt.

Sollte Thomas nach seinem Sturz nicht rechtzeitig in Bestform sein, hätte Ineos aber immer noch ein Ass im Ärmel: Das 22 Jahre alte kolumbianische Toptalent Egan Bernal hätte Ineos als Kapitän schon bei der Italien-Rundfahrt im Mai vertreten sollen, fiel wegen eines gebrochenen Schlüsselbeins aber aus. Bei der Tour dürfte trotz der Zwangspause mit ihm zu rechnen sein.