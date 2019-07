Tour de France - Etappe 7 7/12/19 10:27 AM Bernd Schroller Stephane Goubert hat sich am Morgen gegenüber den Mikrofonen von Eurosport vom ganz großen Ziel verabschiedet. "Der Rückstand von Romain ist schon zu groß, wir wollen jetzt Etappen gewinnen" , so der sportlicher Leiter von AG2R . Das könnte jetzt auch den Versuch der beiden Ausreißer erklären. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 10:22 AM Uwe Toebe Oliver Naesen und Alexis Gougeard (beide ALM) haben sich offensichtlich zu einer Aufholjagd verabredet und verabschieden sich aus dem Peloton, um zum Fluchtduo aufzuschließen. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 10:17 AM Bernd Schroller Tour de France - Etappe 7 7/12/19 10:15 AM Uwe Toebe Dank seiner Teamkollegen schafft Tejay van Garderen (EF1) die Rückkehr ins Peloton. Doch der Amerikaner sieht arg mitgenommen aus. Das werden sehr lange 200 Kilometer für ihn. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 10:12 AM Bernd Schroller Cyclingmagazine.de hat am Dienstag noch eine ganz spannende Analyse zu den Sprints von Caleb Ewan geliefert. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 10:08 AM Bernd Schroller Ich erneuere meinen Tipp vom Dienstag und setze erneut auf Caleb Evan (LTS) . Der Australier war am Dienstag in Nancy eingeklemmt und kam zu spät in Fahrt. Er hat daraus hoffentlich die richtigen Schlüsse gezogen und findet heute nicht nur das richtige Hinterrad, sondern auch die Durchfahrt. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 10:04 AM Uwe Toebe Das Duo wird chancenlos sein, es sei denn im Peloton sollte durch zahlreiche Stürze Chaos herrschen. Eine Sprintankunft ist kaum zu vermeiden, wenn die Sprinterteams darauf drängen. Wer wird heute der schnellste Mann auf den letzten Metern sein? Ich denke, Alexander Kristoff (UAD) hat alle Möglichkeiten. Schneller als der Norweger, der in guter Form ist, war bei der letzten Sprintankunft nur Elia Vivani (DQT). Dreimal stand Kristoff bislang bei der Tour ganz oben auf dem Podium. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:59 AM Bernd Schroller Stéphane Rossetto (COF) und Yoann Offredo (WGG) bauen ihren Vorsprung schnell auf über zwei Minuten aus. Hat das Duo eine Chance auf den Tagessieg? Oder wer ist dein Favorit im Finale in Chalon-sur-Saône? Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:54 AM Uwe Toebe Beide Knie von Tejay van Garderen (EF1) sind ebenso aufgeschlagen. Der Gute, dessen Trikot zudem zerfetzt ist, hat noch über 220 Kilometer vor sich. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:52 AM Uwe Toebe Im Peloton kommt es zu einem heftigen Sturz. Tejay van Garderen (EF1) sitzt danach minutenlang auf dem Asphalt. Zwei Teamkollegen warten auf den Amerikaner, der aus der Wange blutig. Behutsam begibt sich van Garderen wieder auf sein Arbeitsgerät. Auch Mike Teunissen (TJV) hat es erwischt. Der Träger des ersten Gelben Trikots in diesem Jahr hält sich das Schlüsselbein, was nie ein gutes Zeichen ist. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:49 AM Uwe Toebe Beide Ausreißer kennen wir nur allzu gut von den Vortagen. Eigentlich sind schon alle Geschichten über das Duo erzählt. Stéphane Rossetto (COF) liegt schon fast 50 Minuten hinter dem Gelben Trikot zurück. Yoann Offredo (WGG) hat sogar schon über eine Stunde Rückstand angesammelt. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:45 AM Bernd Schroller Romain Bardet (ALM) , der gestern zu den großen Verlierern des Tages gehörte, hat Probleme mit seiner Kommunikationseinheit. Der AG2R-Klassementanwärter lässt das Funkgerät am Teamfahrzeug richten. Durch das sehr niedrige Eingangtempo ist das allerdings auch kein Problem. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:43 AM Uwe Toebe Rossetto (COF) wird sehr dankbar sein, dass er die nächsten Kilometer nicht im Solo bestreiten muss. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:40 AM Uwe Toebe Mit dem Start greift Stéphane Rossetto (COF) an. Yoann Offredo (WGG) zögert erst etwas, steigt dann aber doch hinterher. So ist das Führungsduo schnell gefunden. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:38 AM Bernd Schroller Die Fahrer lassen sich heute sehr viel Zeit und kamen verspätet zum Startpunkt der heutigen Etappe. Nun ist das Rennen aber außerhalb von Belfort freigegeben. Ein sehr langer Tour-Tag steht vor uns. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:31 AM Uwe Toebe Es ist kaum zu fassen, wie viele Menschen auch heute wieder im Ortszentrum versammelt sind. Auch sehr viele Touristen sind nach Belfort gekommen, um einmal einen Blick auf die Tour zu gewinnen. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:28 AM Uwe Toebe Der heutige Startort Belfort hatte über lange Zeit in vergangenen Jahrhunderten eine große strategische Bedeutung. An der Burgundischen Pforte gelegen verbindet diese Stelle das Rheintal mit den Ausläufern des Saône-Tals. Vauban erbaute 1687 deshalb dort eine gewaltige Festungsanlage. Wahrzeichen des Ortes ist der gleichnamige Löwe, der als Steinskulptur mit 21,5 Meter Länge und fast elf Metern Höhe an den Widerstand der Stadt gegen eine 103-tägige Belagerung im Winter 1870/71 erinnert. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:26 AM Uwe Toebe Die Etappe bietet mit der Länge von 230 Kilometern schon fast das Niveau eines Klassikers. Das Profil hält diesen Ansprüchen aber nicht stand. Nach einem hügeligen Auftakt mit zwei Bergwertungen der dritten und einer der vierten Kategorie wird es absolut flach im zweiten Teil der Strecke, der Richtung Westen führt. Auch heute werden die Fahrer weitgehend von Acker- und Weideflächen begleitet werden. Den Tagessprint haben die Veranstalter erst in Mervans 33,5 Kilometer vor dem Ziel angesetzt. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:22 AM Bernd Schroller Das Rennen befindet sich in der neutralisierten Phase. Das Feld rollt durch Belfort. Es geht durch die befestigten Anlagen der Stadt. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:20 AM Bernd Schroller Ein Unterschied zur Roubaix-Etappe aus dem Vorjahr ist natürlich, dass gestern auf dem Schlussstück kein Fahrer aufgrund eines Sturzes (Richie Porte 2018!) oder eines Defektes die Tour verlieren konnte. Trotzdem empfand die die Schotterpiste sehr viel anachronistischer als ein Fußballspiel ohne den VAR. Ich muss ernsthaft auch keine Fahrer (Profis!) sehen, die auf den Metern nach dem Ziel geschoben werden. Dies hier ist ein Sport auf der Straße, Klassiker wie Roubaix sind Erscheinungen am Rande, Querfeldein (also MTB) eine andere Sportart. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:16 AM Uwe Toebe Allerdings haben die Organisatoren noch nie besonders rücksichtsvoll behandelt, wenn es um die Fahrer ging. Diese sind ja eigentlich ihr wertvollstes Gut. In der Anfangsphase waren die Etappen sehr viel länger. Als dann die Bergetappen dazukamen, waren die Räder noch sehr viel schwerer als heute. Heute bekommen die Fahrer extra angerichtete Mahlzeiten. Sie müssen keine Reifen mehr um den Hals tragen oder sogar ihre Räder alleine reparieren. Diese Rundumversorgung führten natürlich zu Leistungssteigerungen. Deshalb glaube ich nicht, dass ein Fahrer heute schlechter dran ist als vor 30 oder gar 100 Jahren. Und doch sehe ich den Punkt, den Bernd anspricht: Die Frage, ob Modernität das Recht gibt, die Anforderungen zu erhöhen. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:12 AM Uwe Toebe Ich kann mich noch gut an unsere letztjährige Diskussion über die lange Kopfsteinpflaster-Etappe erinnern. Die Veranstalter steigern im Vergleich zu den letzten Jahren die Extreme - eine Tendenz, die beim Giro schon länger zu erkennen ist. Leidtragende sind die Sportler, deren Strapazen weiter zunehmen. In dieser Hinsicht stimme ich Dir zu, dass das Spektakel nicht zu weit führen darf. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:08 AM Bernd Schroller Gestern beschäftigte mich aber bei der Zielankunft aber einmal mehr auch eine andere Frage. Was sollten die zusätzlichen zwei Kilometer weiter hinauf zum Planche des Belles Filles ? Bislang endete dieser zu fahrende Anstieg weiter unten auf besserer Straße. Gestern mussten die Fahrer noch über Schotterpiste und Steigungsgrade von 25 Prozent . Ähnlich wie bei den Pave-Stücken nach Roubaix im Vorjahr stellt sich mir die Frage, ob so ein Brot-und-Spiele-Schauspiel in den Ablauf einer Tour gehört. W ie siehst du dies, Uwe? Tour de France - Etappe 7 7/12/19 9:03 AM Bernd Schroller Und so fährt Giuilo Ciccone heute im maillot jaune . In historischer Tradition steht er eigentlich bereits als Gesamtsieger der Tour fest. Drei Mal war der gestrige Berg in den Vogesen Zielort. Jeweils wechselte hier das Gelbe Trikot den Besitzer. Doch weder Bradley Wiggins (2012) , noch Vinzenzo Nibali (2014) oder Christopher Froome (2017) gaben es im Anschluss bis Paris wieder ab. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 8:58 AM Bernd Schroller Doch der Ärger währte nicht lang. Denn als die Gruppe der Klassementfahrer mit dem Gelben Trikot das Ziel erreichte, war klar, dass die Zeit von Julian Alaphilippe nicht ausreichte, um die Gesamtführung zu verteidigen. Tour de France - Etappe 7 7/12/19 8:53 AM Bernd Schroller Ein zunächst enttäuschter Tageszweiter: Giulio Ciccone . Tour de France - Etappe 7 7/12/19 8:50 AM Bernd Schroller Zunächst war Giulio Ciccone der Ärger ins Gesicht geschrieben. Der Italiener fuhr lange ein taktisch sehr diszipliniertes Rennen und durfte sich Planche des Belles Filles berechtigte Hoffnungen machen. Doch sein Begleiter Dylan Teuns bestach durch nicht minder gute Einteilung der Kräfte und hatte auf den höllisch steilen Kanten des Schlussanstiegs das Körnchen mehr in der Reserve und gewann. Es ist die längste Etappe der diesjährigen Tour de France: Am siebten Tag schlängelt sich die Strecke von Belfort über 230 Kilometer nach Chalon-Sur-Saône. Zwar ist der Weg etwas hügelig, zum Ende wird die Etappe abseits des Juragebirges aber flacher. Es ist eine der wenigen Chancen für Sprinter, eine Etappe zu gewinnen. Sie sollten sie nutzen. Herzlich willkommen zum 7. Tagesabschnitt.