Loyaler Helfer: "Wir fahren für Caleb Ewan", sagte Tim Wellens vor der Etappe über den Sprinter seines Teams Lotto-Soudal. "Wir haben keine Angst vor den Hügeln. Wir vertrauen Caleb zu einhundert Prozent." Von wegen! Tim Wellens war von Beginn an selbst in einer Ausreißergruppe dabei, setzte sich am Ende sogar von dieser ab und gewann alle Bergwertungen, um am Ende das Gepunktete Trikot überzuziehen. Und Sprinter Caleb Ewen? Der Australier ließ zwischen den vier finalen Hügeln abreißen. Gut geblufft, Wellens.

Szene der Etappe: Julian Alaphilippe ging aus dem Sattel und zog auf dem Gipfel der Côte de Mutigny leichtfüßig am eingefangenen Ausreißer Wellens vorbei. Der winkte nur noch ab, offenbar wegen eines Defekts. Ein Funken Resignation war aber sicher auch dabei. Alaphilippe schaute ihn überrascht an und stürzte sich dann alleine in die Abfahrt. Die Flucht wenige Kilometer vor dem Ziel glückte: Der Fahrer vom Team Quick Step gewann - und holte das Gelbe Trikot.

Ergebnis der Etappe: Alaphilippe brachte den Vorsprung von 26 Sekunden vor seinen Verfolgern ins Ziel von Éperney. Da der Gesamtführende Mike Teunissen erst fünf Minuten später ins Finish rollte, trägt der Etappensieger am Dienstag das Gelbe Trikot. Hier geht es zum Bericht.

Fist Bumps: Vor Alaphilippes Attacke gehörte die Bühne fünf anderen Fahrern. Tim Wellens, Stéphane Rossetto, Paul Ourselin, Yoann Offredo und Anthony Delaplace gaben sich Fist Bumps, als sie die Flucht antraten. Mit dem scharfen Start bei Binche in Belgien machten sie sich auf die Reise durch Nordfrankreich. Und mit Fist Bumps verabschiedeten sie sich auch, als sie nach rund 180 Kilometern gestellt wurden - da waren sie aber nur noch zu viert.

Martin, die Lokomotive: Tony Martin hatte sein Team Jumbo-Visma am Sonntag zum Sieg im Mannschaftszeitfahren geführt. Auch dank ihm hatte Teunissen das Gelbe Trikot behalten. Am Montag wirkte Martin nicht müde. Als einziger Fahrer von Jumbo-Visma spannte er sich vor das Feld und führte das Peloton über 80 Kilometer an, um den Abstand zu den Ausreißern nicht zu groß werden zu lassen.

Defekte: Ungewöhnliche viele Defekte bei den Favoriten waren zum Ende der Etappe zu beobachten. Die französischen Mitfavoriten auf den Gesamtsieg, Thibaut Pinot und Romain Bardet, fielen nach Reifenschäden kurzzeitig zurück. Sie verloren, anders als der Russe Ilnur Zakarin, aber nicht viel Zeit. Zakarin, der eigentlich vorne mitfahren wollte, liegt nach der Etappe mehr als vier Minuten hinter der Spitze.

Gelbes Trikot für Frankreich: Im Ziel hatte Etappensieger Alaphilippe Tränen in den Augen. Als erster Franzose seit Tony Gallopin (13. Juli 2014) holte er das Gelbe Trikot. Nie zuvor (ausgenommen der Pause während der Weltkriege) wartete Frankreich so lange auf einen französischen Fahrer im Maillot Jaune. "Ich kann es noch gar nicht richtig begreifen, dass ich das Gelbe Trikot habe. Das ist unvergesslich. Was für ein wundervoller Auftakt für die Tour in Frankreich", sagte Alaphilippe. Im vergangenen Jahr hatte der 27-Jährige das Bergtrikot bis nach Paris getragen.

Anne-Christine Poujoulat / AFP Julian Alaphilippe eroberte das Gelbe Trikot

Die Fünf Sekunden von Épernay: Während Alaphilippe jubelte, kämpften die Tour-Favoriten noch um wenige Sekunden. Top-Talent Egan Bernal nahm seinem Teamkollegen Geraint Thomas auf den letzten Metern noch fünf Sekunden ab. Das ist zwar nicht direkt eine Attacke auf den Vorjahressieger, aber durchaus eine kleine Aufmüpfigkeit des 22-Jährigen.

Wie geht es weiter? Die vierte Etappe führt am Dienstag über 213,5 Kilometer von Reims nach Nancy. Es ist eine der wenigen Etappen, die sich für einen klassischen Massensprint anbieten. Peter Sagan, aktuell im Grünen Trikot, zählt zu den Favoriten auf den Tagessieg. Die Klassementfahrer werden sich wohl zurückhalten.