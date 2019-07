Tour de France Ins Chaos gestürzt

Szene des Rennens: Plötzlich riss das Feld auseinander. Ein Sturz trennte das Peloton einen Kilometer vor dem Ziel von der schnellen Spitze. Dylan Groenewegen vom Team Jumbo-Visma saß auf der Straße, das Gesicht in der Armbeuge. Der Sprinter konnte nicht mehr um den Sieg fahren. Das übernahm dann sein Teamkollege Mike Teunissen: Der vermeintliche Helfer nahm es mit Starsprinter Peter Sagan auf - und gewann das Rennen.

Das Rennergebnis: Auf der Ziellinie in Brüssel hatte Teunissen wenige Millimeter Vorsprung auf Peter Sagan vom deutschen Team Bora-Hansgrohe. Damit übernimmt Teunissen überraschend das Gelbe Trikot - als erster Niederländer seit Erik Breukink vor 30 Jahren. Sagan kann sich mit dem Grünen Trikot des besten Sprinters trösten.

Grand Départ: Vor 50 Jahren gewann die Radsportlegende Eddy Merckx erstmals die Tour de France. Zu seinen Ehren ließen die Veranstalter den 106. Grand Départ dieses Jahr in Merckx' Heimat Belgien stattfinden. Der 74-Jährige streckte sich in Brüssel neben Tour-Direktor Christian Prudhomme aus dem Dachfenster des Autos und winkte in die Menge. Da fiel die neutrale Startphase des Rennens etwas länger aus als gewohnt.

Zeitarbeit an der Mur de Grammont: Eine vierköpfige Ausreißergruppe setzte sich direkt mit dem scharfen Start des Rennens ab. Greg van Avermaet (CCC), Natnael Berhane (COF), Mads Würtz Schmid (TKA) und Xandro Meurisse (WGG) fuhren davon, aber einer hatte es nur auf die Bergwertungen abgesehen: Van Avermaet stürmte die Kopfsteinpflaster an der Mur de Grammond und am Bosberg als Schnellster hinauf, sicherte sich das Bergtrikot - und ließ sich wieder ins Peloton zurückfallen. Kurios: Der Belgier hatte sich bei den Streckenplanern dafür eingesetzt, die Mur ins Programm zu nehmen. Nach dem Spektakel, bei dem er seine Landsleute jubeln ließ, ist auch klar, warum.

Zug auf Kopfsteinpflaster: In Les Bons Villers wartete die erste Sprintwertung. Bora-Hansgrohe formierte seinen Zug für Peter Sagan, der den Zwischenspurt souverän gewann und zwanzig Punkte sammelte. Diese Punkte waren es dann auch, die ihm das Grüne Trikot bescherten. Sagan hat wie Teunissen 50 Zähler, trägt das Grüne Trikot aber, da der Etappensieger das Gelbe anziehen darf.

Favoriten-Sturz: Jakob Fuglsang vom Team Astana ist der wahrscheinlich formstärkste Fahrer der bisherigen Saison. Vor der Tour gewann er die Generalprobe bei der Dauphiné-Rundfahrt und wurde zum Mitfavoriten auf den Sieg in Paris. Die ersten Etappen gilt es für die Topfahrer eigentlich nur schadlos zu überstehen. Aber der Däne stürzte 20 Kilometer vor dem Ziel, trug eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen davon. Am Ende schaffte er es mithilfe seines Teams zurück ins Peloton. Astana erklärte nach dem Rennen, Fuglsang habe sich nichts gebrochen. Trotzdem könnten die kommenden Tage schmerzhaft werden.

Einsame Flucht: Im März hatte sich Stéphane Rossetto das Becken dreifach gebrochen. Eine Katze war ihm vor das Rad gesprungen. Vier Monate später attackierte der 32 Jahre alte Franzose bei seiner ersten Tour. Doch die Flucht war zum Scheitern verurteilt. Nur seine Zeitfahrqualitäten ließen den einsam vorweg fahrenden Rossetto einige Zeit vom Sieg träumen. Zwölf Kilometer vor dem Ziel schluckte ihn das Peloton.

Die Hektik des Finales: "Ich habe gemerkt, dass alle am Ende gestorben sind, dann habe ich mir Sagan auf der Ziellinie geholt. Da brauche ich noch ein paar Tage, um das zu verstehen", sagte Etappensieger Teunissen im Ziel. Der Endspurt war mit dem Sturz chaotisch ausgefallen. Maximilian Schachmann, Teamkollege von Peter Sagan, sagte: "Die Mitte des Rennens habe ich sogar noch nervöser erlebt als das Finale. Das Rennen war insgesamt sehr sehr schnell und nervös. Es waren ein paar Schmankerl für die Belgier eingebaut, also langweilig war es heute nicht."

Was kommt jetzt? Ob Teunissen das Gelbe Trikot länger behalten darf, hängt von den Zeitfahrqualitäten seiner Mannschaft ab. Am Sonntag gehen die Teams nämlich in Brüssel auf Sekundenjagd. Gut für Teunissen: In seinem Team fährt Tony Martin, der ehemalige Weltmeister im Einzel- und Mannschaftszeitfahren. Martin könnte zum Helfer des Helfers werden.