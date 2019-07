Tour de France Quintana dominiert Alpenetappe im Alleingang

An Nairo Quintana war auf der 18. Etappe der Tour de France kein Vorbeikommen. Der Kolumbianer siegte auf der 208 Kilometer langen Hochgebirgsetappe durch die Alpen mit klarem Vorsprung auf Romain Bardet (+ 1:35 Minuten). Insgesamt machte der Radprofi vom Movistar Team knapp sechs Minuten auf den Gesamtführenden Julian Alaphilippe gut, allerdings war Quintana mit 9:30 Minuten Rückstand auf das Gelbe Trikot ins Rennen gegangen.

Alaphilippes Führung bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt geriet erneut nicht in Gefahr. Verfolger Geraint Thomas von Ineos attackierte zwar kurz vor dem Gipfel des 2642 Meter hohen Col du Galibier, auf der anschließenden Abfahrt ins Ziel konnte sich der Titelverteidiger aber nicht absetzen. Am Ende verlor der Brite sogar seinen zweiten Platz im Gesamtranking an seinen Teamkollegen Egan Bernal, der aktuell 1:30 Minuten Rückstand auf den Führenden Alaphilippe hat. Thomas rangiert 1:35 Minuten hinter dem Franzosen.

Buchmann erneut stark, Kämna überrascht

Der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) kam zeitgleich mit Alaphilippe ins Ziel und hat als Sechster der Gesamtwertung 2:14 Minuten Rückstand. Ein starke Leistung zeigte Lennard Kämna vom Team Sunweb als Vierter des Tages; für den 22 Jahre alten Deutschen ist es die erste Tour-Teilnahme.

Am Freitag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) geht es mit der 19. Etappe weiter: Es wartet unter anderem der Col de l'Iseran, dessen Gipfel die Fahrer auf 2770 Metern erreichen. Das Ziel der 126,5 Kilometer langen Strecke ist Tignes, die Ankunft liegt auf 2068 Metern. Hier finden Sie weitere Informationen zur Tour:

Tony Martin war bei der Alpen-Etappe nicht mehr dabei. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister vom Team Jumbo-Visma wurde nach einer Rangelei mit Luke Rowe von der Tour ausgeschlossen. Sein Team hatte sogar Einspruch beim Internationalen Sportsgerichtshof Cas eingelegt - erfolglos. Auch Ineos-Helfer Rowe wurde nach der Aktion disqualifiziert. (Hier können Sie ein Interview mit Tony Martin zu seinem Ausschluss lesen).