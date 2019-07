Simon Yates hat die zwölfte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Brite setzte sich auf der ersten Pyrenäen-Etappe nach 209,5 Kilometern von Toulouse nach Bagnères-de-Bigorre vor dem Spanier Pello Bilbao und Gregor Mühlberger aus Österreich durch. Das Trio hatte sich in einer Ausreißergruppe abgesetzt und rettete den Vorsprung bis ins Ziel.

Mit dem 1569 Meter hohen Col de Peyresourde und der Hourquette d'Ancizan (1564 Meter) mussten die Radprofis die ersten schweren Pyrenäen-Pässe überwinden. In der Gesamtwertung gab es trotzdem keine Veränderungen, die sind erst am Wochenende zu erwarten, wenn der Tourmalet angefahren wird. Julian Alaphilippe fährt somit auch beim Einzelzeitfahren am Freitag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Eurosport) im Gelben Trikot, er liegt weiterhin 1:12 Minuten vor Geraint Thomas.

Mehr in Kürze bei SPIEGEL ONLINE.