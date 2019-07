Tour de France Da klatscht sogar der Präsident

Szene der Etappe: Fünf Fahrer waren am Ende übrig. Fünf Fahrer, die sich alle kurz vor dem Gipfel des legendären Tourmalet belauerten. Dann ging der Franzose Thibaut Pinot aus dem Sattel, setzte sich an die Spitze und fuhr seinen Begleitern fast schon lässig davon. Freihändig rollte er über die Ziellinie.

⏪ Last kilometre - Col du Tourmalet



Watch, listen, enjoy



Regardez, écoutez, profitez #TDF2019 pic.twitter.com/APufObsVZP — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

Mythischer Sieg: Sein Glück konnte Pinot im Ziel kaum fassen. "Es ist grandios, außergewöhnlich, magisch. Das war heute die erste richtige Bergprüfung, der erste Test. Seit Beginn der Tour denke ich über diese Etappe nach", sagte Pinot laut "L'Équipe": "Der Tourmalet ist mythisch! Ich bin glücklich."

Ergebnis der Etappe: Pinot gewann die 117,5 Kilometer lange 14. Etappe von Tarbes zum Tourmalet vor Julian Alaphilippe, Steven Kruijswijk - und dem Deutschen Emanuel Buchmann. Der Gesamtführende Alaphilippe baute seinen Vorsprung auf Verfolger Geraint Thomas auf rund zwei Minuten aus. Tim Wellens behielt das Bergtrikot, Peter Sagan das Grüne Trikot. Hier geht es zum Etappenbericht.

36 Sekunden: Nachdem Vorjahressieger Geraint Thomas überraschend im Zeitfahren am Freitag einige Sekunden auf Alaphilippe verloren hatte, war für Samstag ein Gegenangriff erwartet worden. Doch wieder lief das Rennen ganz anders: Thomas konnte dem strammen Tempo der Franzosen an der Spitze nicht folgen, Alaphilippe baute seine Führung um 36 Sekunden aus.

Bauern-Protest: Es war eine wahre Demonstration. Also wirklich: Hinter dem Startort Tarbes fand eine Demonstration einiger Bauern gegen einen industriellen Schweinemastbetrieb statt. Aus Protest hängten sie sogar zwei tote Schafe auf. Die Tour-Veranstalter befürchteten, protestierende Teilnehmer könnten auf die Strecke laufen und verlängerten die neutrale Phase um einige Kilometer. Das scharfe Rennen dauerte dann nur etwa 110 statt 117 Kilometer.

#TDF2019 Arthez-d’Asson : des éleveurs en colère pendent deux cadavres de brebis sur la route du Tour. La rencontre avec Emmanuel Macron va-t-elle avoir lieu ?https://t.co/GjFoYryoO6 pic.twitter.com/iCc4RnkXFU — La Rép des Pyrénées (@LaRepDpyrenees) July 20, 2019

Ausreißer: Gleich nach dem Start attackierten einige Fahrer, darunter auch Vincenzo Nibali, Tour-Sieger von 2014. Ihm folgte unter anderem Tim Wellens, um die Bergwertung am Col du Soulor zu gewinnen. Das gelang und so behielt Wellens das Gepunktete Trikot. Die Ausreißergruppe, in der auch der Deutsche Lennard Kämna dabei war, kam allerdings nicht durch.

Präsidialer Beifahrer: Mindestens einmal pro Frankreichrundfahrt muss sich auch der französische Präsident bei der Tour de France blicken lassen. Emmanuel Macron ließ es sich nicht nehmen, im Auto von Tour-Direktor Christian Prudhomme mitzufahren. Im Ziel posierte er dann mit Etappensieger Pinot und dem Führenden Alaphilippe. "Ich hoffe, wir können den Fluch brechen und einen Franzosen im Gelben Trikot auf den Champs Elysées sehen", sagte Macron. "Wir lieben Julian sehr, weil er Herz und Verlangen hat, und Thibaut auch." Seit Bernard Hinault 1985 hat kein Franzose mehr die Tour gewonnen.

Les souhaits du Président de la République M. @EmmanuelMacron pour les deux héros du jour : #TDF2019 pic.twitter.com/GI9NyTj3Gk — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

Ausscheidungsrennen am Tourmalet: Am Aufstieg zum Tourmalet sollte die Entscheidung fallen, das war schon im Vorfeld klar. Movistar machte das Tempo, viele Fahrer konnten nicht mithalten. Ein Profi nach dem anderen ließ sich zurückfallen. Dann traf es sogar den eigenen Kapitän: Nairo Quintana verlor den Anschluss an die Spitzengruppe, die zum Schluss nur noch aus fünf Fahrern bestand.

Stille Attacke: Emanuel Buchmann fährt heimlich, still und leise bei den Favoriten der Tour mit. Auf dem Weg zum Tourmalet hielt er bis zum Schluss das Hinterrad von Alaphilippe und distanzierte sogar Thomas mit einer kleinen Attacke. Als Fünfter im Gesamtklassement hat er Chancen, in Paris auf dem Podium zu stehen. Buchmann analysierte sein starkes Rennen nüchtern, aber Teamkollege Gregor Mühlberger konnte nicht an sich halten: "Gewaltig. Man kann mit ihm definitiv die Tour de France gewinnen. Ich denke, er ist der nächste ganz große deutsche Star."

#TDF2019 @EmuBuchmann setting pace with 1km to go!



Come on Emu!! Go go go pic.twitter.com/glvJqHiHfi — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) July 20, 2019

Wie geht es weiter? Der Tourmalet war ein Highlight der Tour, am Sonntag geht es beschwerlich weiter. Mit dem Port de Lers, der Mur de Péguère und dem Prat d'Albis stehen drei Berge der ersten Kategorie auf dem Plan. Der Zweitplatzierte Thomas hofft nach einer enttäuschenden Etappe auf eine bessere Tagesform: "Ich musste am Ende sehen, den Schaden in Grenzen zu halten. Ich habe mich schon am Start nicht so gut gefühlt. Ich hoffe, dass es morgen wieder besser geht."