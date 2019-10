Als Elisabeth Seitz bei der Turn-WM in Stuttgart im Mehrkampf-Finale ihre erste Übung an ihrem Paradegerät Stufenbarren beendet hatte, lebte in der Schleyerhalle die Hoffnung auf die erste deutsche Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. 14,866 Punkte bekam die achtmalige Deutsche Meisterin am Stufenbarren und lag auf Platz drei. Die 7500 Zuschauer feierten Seitz für ihre mitreißende Vorstellung.

Am Ende reichte es zu Platz sechs, viel mehr war mit 55,999 Punkten und der besten Mehrkampf-Platzierung in ihrer WM-Laufbahn für Seitz nicht möglich. Gold ging erwartungsgemäß an Turn-Königin Simone Biles, die sich den fünften Mehrkampftitel in ihrer Karriere sicherte. Mit 58,999 Punkten distanzierte die 22 Jahre alte Alleskönnerin die Chinesin Tang Xijing (56,899) und Angelina Melnikowa (56,399) aus Russland auf dem Bronzerang deutlich.

Neben Seitz überzeugte auch die 19jährige Sarah Voss. Sie belegte mit 54,898 Zählern in dem Weltklassefeld einen im Vorfeld nicht zu erwartenden zehnten Rang. Seitz kam auch gut durch ihre Balken-Übung (13,233), am Boden (13,300) fehlten ihr allerdings die Höchstschwierigkeiten. Als Achte ging Seitz ans letzte Gerät und brachte ihren Sprung mit Doppelschraube in den Stand (14,600).

Für Seitz und Voss ist die WM noch nicht beendet. Voss bestreitet am Sonntag am Schwebebalken das erste WM-Gerätefinale ihrer Karriere, am Tag zuvor hofft die erfahrene Seitz im Stufenbarren-Finale auf die zweite WM-Medaille nach Bronze 2018 am gleichen Gerät.