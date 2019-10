Daneben. Dabei klappt es doch so häufig. Ein Schwung, eine Grätsche, der nächste Schwung. Doch diesmal griff Emelie Petz beim Wiederfassen am oberen Holm daneben und musste den Barren verlassen. Es war die erste Übung am ersten Gerät - bei der ersten Weltmeisterschaft für die 16 Jahre alte Petz.

Schmidt/dpa Ganz knapp haben die deutschen Frauen das Teamfinale bei der WM in Stuttgart verpasst

Petz war eines dieser bewegungshungrigen Kinder, von dem die Eltern später erzählen, sie hätten schon immer zu Hause rumgeturnt, Saltos auf dem Sofa hingelegt, oder es zumindest immer wieder versucht. Also habe die Mutter, früher selbst Turnerin, sie eben in einen Verein geschickt. Vier Jahre jung sei sie gewesen, als sie die Halle der TSG Baknang betrat. "Meine erste Frage war: Kann ich hier Weltmeisterin werden?", erzählte Petz vor der WM in Stuttgart dem SPIEGEL.

An die Antwort könne sie sich zwar nicht mehr genau erinnern. Aber es müsse wohl eine gute gewesen sein, sagte Petz, immerhin haben sie sich dem Verein angeschlossen - und turnt von da an von einem Erfolg zum nächsten. Im Juniorenbereich gewann sie zwischen 2015 und 2018 15 nationale Titel, 2017 und 2018 dominierte sie jeweils mit Gold sowohl im Mehrkampf als auch an allen vier Geräten, die Erwartungen beim Wechsel in die offene Klasse waren denkbar hoch.

Rattay/REUTERS Saltos hat Emelie Petz bereits als Kind auf dem Sofa trainiert

Ein Mentaltrainer hilft Petz cool zu bleiben

"Da ist schon ein gewisser Druck da", gibt Petz zu. "Aber ich verwandele den Druck dann meistens ins Positive und finde es richtig cool, was ich mir schon erarbeitet habe und wie weit ich schon gekommen bin."

Um diese Einstellung zu festigen, arbeitet Petz mit einer Mentaltrainerin zusammen. Sie hat selbst früh gemerkt, dass es nicht einfach ist, im Leistungssport erwachsen zu werden, den Übergang ausgerechnet im Teenageralter zu meistern, in dem sich gerade Mädchen auf einmal so viel mehr Gedanken über ihr Leben machen.

"Ich habe einfach gemerkt, dass ich viel mehr nachdenke als früher und meine Gedanken da manchmal verrücktspielen", sagt Petz. "Früher war das: Ich hab die Aufgabe bekommen, ich hab's gemacht, fertig. Jetzt überlege ich plötzlich immer mehr hin und her. Was ja auch gut ist, was aber auch negativ sein kann. Und dann habe ich mir eben Hilfe geholt."

Petz war immer die Jüngste und Kleinste in ihren Gruppen

Ohnehin sei Petz ihrem Altern immer etwas vorausgewesen, findet Ulla Koch. "Die Emi ist halt nie so als Kleine behandelt worden", sagte die DTB-Cheftrainerin. Obwohl sie stets genau das war: die Jüngste und Kleinste in ihren Gruppen, weil sie eben immer allen voraus war. "Ihr wurde immer vermittelt: Mensch, auf dich kann man sich verlassen."

Dadurch übernehme sie bereits in jungen Jahren Verantwortung. So wie bei ihrer ersten Weltmeisterschaft eben. Als das Team diskutiert hatte, wer am ersten Gerät als Erste antritt, und ihr Name fiel, sei Petz nicht vor der Aufgabe zurückgeschreckt. "Das ist für so eine junge Frau schon ein sehr großer Schritt zu sagen, ich gehe für Deutschland als Erste ans Gerät, und dann zeige ich direkt mal, was ich kann."

"Und da muss ich manchmal auch einen Gang zurückschalten"

Petz ist mit viel Vorfreude in die Heim-WM gegangen. Zumal sie ihr erster Auftritt bei den Erwachsenen enttäuscht zurückgelassen hatte. Bei der Europameisterschaft im Frühjahr hatte sie sowohl am Stufenbarren als auch am Schwebebalken gepatzt. Allerdings war sie im Herbst vergangenen Jahres am rechten Fuß operiert worden, realistisch betrachtet habe Petz die EM daher gut gemeistert, sagt Koch.

Aber Petz ist eben auch ein sehr ehrgeiziger Typ. Manchmal zu ehrgeizig, wie sie selbst sagt. "Und da muss ich manchmal auch einen Gang zurückschalten."