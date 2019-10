Am Schlusstag der Turn-WM in Stuttgart trumpfte Simone Biles noch einmal auf: Die US-Amerikanerin, die bereits im Mehrkampf, mit dem Team und am Sprung jeweils den Titel geholt hatte, turnte auch am Schwebebalken zu Gold. Die Chinesinnen Liu Tingting und Li Shijia sicherten sich die Silber- und die Bronzemedaille.

Mit nun 24 WM-Medaillen ist die vierfache Olympiasiegerin Biles nicht nur die erfolgreichste Turnerin der Geschichte, sie knackte auch den Allzeit-Rekord des Weißrussen Witali Scherbo. Scherbo hatte zwischen 1991 und 1996 bei Weltmeisterschaften 23 Medaillen gesammelt. Diese Bilanz hatte Biles bereits am Samstag eingestellt.

Eine Gelegenheit bietet sich Biles noch, ihre historische Bestmarke schon in Stuttgart weiter nach oben zu schrauben: Die 22-Jährige tritt am Sonntagnachmittag auch im Boden-Finale an und hat beste Chancen auf das nächste Edelmetall.