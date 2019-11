Der Landessportbund Berlin hat einen Judo-Trainer, der einen Athleten rassistisch beschimpft und körperlich angegriffen haben soll, von seinen Aufgaben entbunden. Das bestätigte LSB-Sprecher Oliver Weiß. Zu den Gründen sei aufgrund des laufenden Verfahrens Stillschweigen vereinbart worden.

Dem Trainer wird vorgeworfen, einen 18 Jahre alten Athleten bei der Vorbereitung auf die U21-WM "übel beschimpft und körperlich angegriffen" zu haben. Der Deutsche Judo-Bund (DJB) hatte bestätigt, dass es einen Vorfall gegeben habe. Der Trainer selbst äußerte sich "aufgrund des laufenden Verfahrens" nicht zu dem Vorfall. Der Rechtsausschuss des DJB wird sich am Freitag mit dem Fall befassen und sowohl den Trainer als auch den Athleten anhören.

Zunächst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den Fall berichtet. Der Trainer habe dem Sportler im Trainingslager in Kienbaum ein "Schnauze, Bimbo" zugerufen. "Ich kann so etwas ab, ist nicht schlimm. Aber als Trainer! Das kann man einfach nicht machen, so halt nicht. Witze machen ist okay, aber beleidigen ...", sagte der Sportler.

Später sei der Trainer dann in den Schlafraum der Sportler gekommen, habe den 18-Jährigen am Kopf gepackt und ins Freie gezogen, hieß es. "Er hat mich dann mit dem Handballen gehauen, gegen meinen Kiefer quasi", schilderte der Sportler den Vorfall. Erst als U21-Bundestrainer Pedro Guedes dazwischengegangen sei, habe sich die Situation beruhigt. "Das war richtig Scheiße, das war einfach unbeschreiblich, die Aktion."

Den körperlichen Auseinandersetzung wollte der Sportler nicht "einen rassistischen Angriff nennen. Ich bin der einzige Dunkelhäutige in der Mannschaft. Bei einigen ist er ganz normal. Ich kann nicht pauschal sagen, er hasst Schwarze, er hat etwas gegen Schwarze. Das kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass er etwas gegen mich hat", zitierte die Zeitung den Athleten, der sich den Angaben zufolge gegen eine Anzeige entschieden habe.