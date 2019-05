Golf-Superstar Tiger Woods ist von US-Präsident Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses für seinen Sieg beim US Masters mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet worden. Seine Leistung sei "eines der unglaublichsten Comebacks, die Golf oder irgendeine Sportart jemals gesehen haben", sagte Trump.

Woods' Qualitäten verkörperten den amerikanischen Geist, "Grenzen zu verschieben, Limits zu trotzen und stets nach Größe zu streben", sagte Trump. Woods zeigte sich gerührt und dankte seiner Mutter sowie seinen beiden Kindern: "Ihr habt die guten und schlechten Zeiten gesehen, die Höhen und Tiefen."

Woods hatte im vergangenen Monat im Augusta National Golf Club den 15. Major-Sieg seiner Karriere gefeiert - elf Jahre nach seinem bis dahin letzten Erfolg bei einem der großen Golfturniere. Rückenprobleme undprivate Skandale hatten ihn in den vergangenen Jahren immer wieder zurückgeworfen.

Obama zeichnete Merkel aus

Mit der "Presidential Medal Of Freedom" werden nach Angaben des Weißen Hauses Menschen gewürdigt, die einen bedeutenden Beitrag "für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange" geleistet haben. Im Jahr 2011 hatte Trumps Vorgänger Barack Obama Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgezeichnet.

Woods und Trump stehen seit geraumer Zeit in Kontakt. Der 43 Jahre alte Golfprofi, der mit dem Masters-Triumph in Augusta sein Comeback gekrönt hatte, lebt unweit von Trumps Golfklub Mar-a-Lago in Palm Beach/Florida. Trump ist selbst ein begeisterter Golfer und besitzt mehrere Golfplätze in den USA und anderen Ländern. Beide haben auch schon zusammen gespielt.

Besuche von erfolgreichen Sportlern beim Präsidenten sind in den Vereinigten Staaten üblich, unter Trump haben aber auch einige Athleten auf diese Ehre verzichtet. Unter anderem lehnten die Basketballer der Golden State Warriors nach ihrem NBA-Titel ein Treffen ab.