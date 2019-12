Für den amerikanischen Anti-Doping-Kämpfer Travis Tygart gehen die Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur gegen Russland nicht weit genug. "Russland einem kompletten Bann entkommen zu lassen, ist ein weiterer verheerender Schlag für die sauberen Athleten, die Glaubwürdigkeit des Sports und Rechtsstaatlichkeit", sagte der Chef der amerikanischen Antidopingagentur Usada. Alle, die den Sport schätzen, sollten laut Tygart "eine Revolte gegen das kaputte System" starten, um Reformen zu erzwingen.

Die Wada habe 2018 die härtesten Sanktionen angekündigt, sollte Russland die Regeln nicht befolgen. "Doch jetzt geht es wieder los. Die Wada sagt etwas und macht etwas ganz anderes", sagte Tygart. Es sei unbestritten, dass Russland die vorsätzlichste, tief greifendste und weitreichendste Korruption in der Sportwelt begangen habe. Russland habe "Geld über Moral, Missbrauch über Gesundheit und Korruption über olympische Werte und Träume der Athleten" gesetzt.

Positiver sieht DOSB-Chef Alfons Hörmann die Entscheidung. "Wer über Jahre hinweg die Werte des Sports mit Füßen tritt, gehört auf die Strafbank. Insofern ist die heutige Rote Karte seitens der Wada nur die logische Konsequenz für das unablässige Manipulieren und Verstoßen gegen die Regeln des Weltsports", sagte Hörmann.

"Ist die Strafe schmerzvoll genug?"

Er sehe allerdings die Gefahr, dass dem Urteil erhebliche juristische Auseinandersetzungen folgen. Dies sei aber alternativlos. "Die entscheidende Frage ist wieder einmal: Ist die Strafe schmerzvoll genug, dass in Russland ein Umdenken stattfindet und wertorientiertes Handeln erreicht wird, oder erleben wir nur eine neue Stufe des Weiter-so?", so Hörmann.

Die Wada hat Russland wegen der Manipulierung der Dopingdaten aus dem Moskauer Labor für vier Jahre gesperrt und bestätigte damit die Empfehlungen der unabhängigen Prüfkommission CRC. Demnach wird die russische Antidopingagentur Rusada bis 2023 gesperrt.

Athleten des Landes dürfen in diesem Zeitraum nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten, und nur, wenn sie nicht in den Staatsdopingskandal verwickelt gewesen sind. Dies gilt für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio und 2022 in Peking, die Olympischen Jugendspiele und Weltmeisterschaften.