Vardar Skopje hat zum zweiten Mal nach 2017 die Champions League im Handball gewonnen. Der Topclub aus Nordmazedonien mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Christian Dissinger im Rückraum setzte sich am Sonntag im Endspiel gegen Telekom Veszprem 27:24 (16:11) durch. Vor 20.000 Zuschauern in Köln war Rogerio Ferreira Moraes mit sechs Toren bester Werfer beim Sieger. Für die Ungarn erzielte der Ex-Flensburger Kentin Mahe ebenfalls sechs Treffer.

Rang drei beim Final Four sicherte sich der achtmalige Rekordsieger FC Barcelona durch ein 40:35 gegen PGE Kielce aus Polen. Die Spanier hatten am Vortag im Halbfinale beim 27:29 gegen Skopje in der zweiten Halbzeit einen Sieben-Tore-Pausenvorsprung verspielt. Christian Dissinger, der vergangenen Oktober vom THW Kiel nach Skopje gewechselt war, erzielte dabei zwei Tore.

Im Finale ging der 27 Jahre alte Rückraumspieler zwar leer aus, durfte am Ende aber dennoch jubeln. Dissinger hatte eine Anfang April erlittene Ellenbogenverletzung gerade noch rechtzeitig auskuriert.

Deutsche Teams waren zum dritten Mal in Serie nicht vertreten.