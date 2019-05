Der VfB Friedrichshafen muss in der Best-of-five-Finalserie der Volleyball-Bundesliga gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys über die volle Distanz gehen. Der Pokalsieger verlor das vierte Spiel in Berlin mit 1:3 (26:28, 21:25, 25:15, 21:25) und vergab damit die erste Chance, seinen 14. Titel perfekt zu machen.

Die Berliner profitierten vor 8553 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle anfangs vor allem von den druckvollen Angriffsaktionen des Franzosen Samuel Tuia. Ein Ass von Berlins Außenangreifer Moritz Reichert bescherte dem Team erstmals einen Drei-Punkte-Vorsprung (16:13). Der VfB schlug zurück, führte nach einem Block gegen Tuia wenig später mit 20:19, doch die BR Volleys entschieden den Satz in der Verlängerung für sich.

In der Folge ließen sich die Berliner auch im zweiten Durchgang nicht aus dem Konzept bringen, zumal in dieser Phase Reichert für etliche Punkte sorgte. Auch von einem Tief im dritten Satz erholten sich die BR Volleys schnell, im vierten Durchgang verwandelte Benjamin Patch dann gleich den ersten Matchball.

"Wenn wir noch einmal so spielen, dann gewinnen wir", sagte Reichert mit Blick auf das entscheidende Spiel am Sonntag (14.30 Uhr) in Friedrichshafen. Die beiden Topteams der Liga treffen bereits zum siebten Mal in Folge im Finale aufeinander, das bessere Ende hatten dabei meist die Berliner. Nur in der Saison 2014/15 konnte sich Friedrichshafen durchsetzen (Lesen Sie hier einen Text über das ewige Duell - und die Probleme der Liga).