Es geht doch nichts über Gewohnheiten. Jahr für Jahr im Mai gibt es dieselbe Diskussion um den deutschen Volleyball: Es ist die Frage, ob das ewige Duell zwischen den Berlin Recycling Volleys und dem VfB Friedrichshafen sich negativ auf die Liga auswirkt.

Die beiden Klubs messen sich derzeit zum siebten Mal in Serie im Meisterschaftsfinale. 2012 war mit Haching zum letzten Mal ein anderes Team am Endspiel beteiligt. In der Chronik der Titelträger muss man gar bis 1997 zurückblättern, um mit dem ASV Dachau auf einen anderen Verein zu stoßen, der die begehrte Trophäe gewinnen konnte.

Langweilig sind die Begegnungen deshalb nicht, im Gegenteil. Seit Sonntag liegt der VfB 2:1 vorn in der Serie Best-of-Five und könnte den BR Volleys am Mittwoch nach drei Jahren den Titel abnehmen (18.30 Uhr, TV: Sport1). Bleiben die Berliner ihrer Heimstärke treu, geht die Finalserie in die fünfte Runde.

"Niemand kann vorhersagen, wie diese Playoff-Serie enden wird, das macht sie so attraktiv", sagt Michael Warm, 2005 bis 2009 Trainer der Berliner. Zur kommenden Saison übernimmt Warm als Trainer beim VfB. Beide Klubs machen seit Jahrzehnten vieles richtig, agieren unabhängig von Trainern und Führungsspielern sportlich und finanziell an der Spitze. Sie sind das Äquivalent zu Bayern München oder Borussia Dortmund. Dieses Duell ist nicht das Problem der Liga, nur fehlen ihr aktuell andere attraktive Optionen: ein spannender Kampf gegen den Abstieg und um die europäischen Startplätze.

Angst vor dem finanziellen Kollaps

Düren verzichtete zuletzt auf die Teilnahme am Challenge Cup genau wie Wiesbaden bei den Frauen. Der MTV Stuttgart wollte seinen Champions-League-Platz am liebsten mit dem Dresdner SC tauschen, so groß war die Angst vor einem finanziellen Rückschlag - das hat einen Grund: 100.000 bis 150.000 Euro muss jeder Verein in der Gruppenphase der Königsklasse aufbringen, um die Gebühren (allein 25.000 Euro nur für die Teilnahme) plus Reisekosten und die TV-Bilder sowie das Videobeweis-System für jedes Heimspiel zu finanzieren.

Am Ende erspielte Stuttgart als Viertelfinalist sogar die höchste Prämie der fünf deutschen Teams in der Champions League. Die 57.500 Euro reichten aber gerade, um die Hälfte der Ausgaben zu refinanzieren und das, obwohl der europäische Verband die Gesamtprämie auf 3,5 Millionen Euro angehoben und damit nahezu verdoppelt hat. "Es ist absurd, dass man für die Leistung, die man sportlich vollbringt, wirtschaftlich draufzahlen muss", sagt Warm, der es 2017 mit den United Volleys bis ins Halbfinale des Europapokals geschafft hat und trotzdem Verlust machte.

Die Steigerung der Gesamtprämie sieht er als Schritt in die richtige Richtung, in der Vermarktung sei aber noch viel Luft nach oben. "Wir müssen den Sport in Deutschland besser platzieren. Dazu gehören auch Großveranstaltungen", sagt der Manager der BR Volleys, Kaweh Niroomand. Auch aus diesem Grund hat er die Champions-League-Finalspiele der Frauen und Männer für den 18. Mai nach Berlin geholt: "Das kann dem Sport einen Schub geben und mehr Interesse bei Sponsoren wecken."

Alpenvolleys Haching im Aufwind

Auch in der Liga tut sich einiges. Hätten die Alpenvolleys Haching in den letzten Partien der Hauptrunde nur zwei Sätze mehr gewonnen, wären die Paarungen in den anschließenden Playoffs anders gewesen - und Berlin und Friedrichshafen wären dann statt im Endspiel schon im Playoff-Halbfinale aufeinander getroffen. "Die Liga war in dieser Saison so ausgeglichen wie lange nicht mehr", sagt Warm.

Mit Frankfurt, Düren, Lüneburg und den Alpenvolleys, die 2018 als Zusammenschluss aus einem deutschen und einem österreichischen Verein eine Wild Card erhielten, haben sich einige Klubs im oberen Tabellendrittel entwickelt. "Wir müssen ganz schön Gas geben, wenn wir da weiter mithalten wollen", sagt Warm mit Blick auf seine neue Aufgabe beim VfB.

In der kommenden Saison wird die Männerliga dank des Aufsteigers Eltmann erstmals seit 2010 auch wieder mit zwölf Teams voll besetzt sein. Zudem hat Giesen als Aufsteiger die Liga gehalten und ein finanziell solides Konzept vorgelegt. "Ich sehe eine positive Entwicklung", sagt Ligageschäftsführer Klaus-Peter Jung. "Unsere Maßnahmen, Vereine langfristig an den Aufstieg heranzuführen, tragen jetzt Früchte."

Die Männer haben sich einiges bei den Frauen abgeschaut, deren Liga seit Jahren ausgeglichener ist und auch in den vergangenen elf Jahren bis auf zwei Ausnahmen stets voll besetzt war. In der Finalserie MTV Stuttgart gegen SSC Palmberg Schwerin steht es ebenfalls 2:1, die Stuttgarterinnen sind wie der VfB einen Auswärtssieg von der Meisterschaft entfernt (Donnerstag, 18.30 Uhr; TV: Sport1).

Die Frauen agieren zudem mit demselben Etat und gleichen Zuschauerzahlen wie die Männer. Das ist im Vergleich zu anderen Sportarten eine Besonderheit. Bei den TV-Einschaltquoten liegen die Frauen sogar vorn. Dennoch gibt es jedes Jahr wieder die Diskussion um Friedrichshafen gegen Berlin. Vielleicht gehört das einfach zur Tradition.