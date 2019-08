Die deutschen Volleyballerinnen haben die Sensation gegen Rekordchampion Russland geschafft und auch ihr drittes EM-Spiel gewonnen. In einem packenden Duell in Bratislava gewann das Team von Bundestrainer Felix Koslowski 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11).

"Ich kann mich nicht erinnern, dass wir bei einem großen Turnier mal gegen Russland gewonnen haben. Ich bin seit 2006 dabei und habe das nie erlebt. Wir haben mit einer unglaublichen Mentalität gespielt, wir haben alles reingehauen", sagte Koslowksi. Da Co-Gastgeber Slowakei am Abend gegen Weißrussland 3:2 (22:25, 22:25, 25:17, 25:18, 16:14) gewann steht sein Team zudem vorzeitig in der Runde der letzten 16.

Russland ist die erfolgreichste Volleyballnation. Zählt man die Erfolge der Sowjetunion hinzu, führt die Nation den Medaillenspiegel bei Welt- und Europameisterschaften an, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Die deutschen Volleyballerinnen warten auf einen Titel bei einem großen Turnier. Bei Europameisterschaften schafften sie es 2011 und 2013 ins Endspiel, verloren aber jeweils.

"Von zehn Spielen gegen uns gewinnt Russland 9,5-mal"

Erfolgreichste deutsche Spielerin war gegen Russland mit 17 Punkten Angreiferin Louisa Lippmann. Für Russland trafen Nataliya Goncharova und Kseniia Parubets je 19-mal. Damit hat Deutschland mit nun drei Siegen aus drei Partien als Erster Chancen auf den Gruppensieg.

Gegen die Slowakei am Dienstag (20 Uhr) und Weißrussland am Mittwoch (20 Uhr, jeweils Sport1) kann Deutschland als Erster die Vorrundengruppe D abschließen. Die vier besten Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale der erstmals in vier Ländern (Türkei, Polen, Ungarn und die Slowakei) ausgetragenen EM.

"Von zehn Spielen gegen uns gewinnt Russland 9,5-mal", hatte Bundestrainer Koslowski vor dem Spiel gesagt. Der erste Durchgang ging dann tatsächlich an den Favoriten. Danach verwandelte Spielführerin Denise Hanke den ersten von drei Satzbällen zum Ausgleich.

Ein umkämpfter dritter Durchgang ging ans DVV-Team, der vierte an die Russinnen. Im Tiebreak waren es schließlich die Deutschen, die das bessere Ende für sich hatten. Der zweite von vier Matchbällen brachte die Entscheidung durch die 19 Jahre alte Camilla Weitzel.