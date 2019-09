Nach dem Frauenteam sind auch die Männer bei der Europameisterschaft im Viertelfinale an Polen gescheitert. Der Vize-Europameister von 2017 musste sich 0:3 (19:25, 21:25, 18:25) geschlagen geben.

Vor 6500 größtenteils polnischen Fans im niederländischen Apeldoorn reichten 18 Punkte des besten deutschen Angreifers Georg Grozer nicht für das Team von Nationaltrainer Andrea Giani. Polen wird vom ehemaligen Bundestrainer Vital Heynen trainiert.

Mit Flatteraufschlägen brachte Kapitän Lukas Kampa zwar Polens Topangreifer Wilfredo Leon in Bedrängnis. Die variablen Aufschläge von Mateusz Bieniek bereiteten den deutschen Spielern aber noch größere Probleme.

"Wir können Polen schlagen, müssen in unserer Leistung dafür aber noch insgesamt einen Schritt nach vorne machen", hatte Giani nach dem Achtelfinale gegen die Niederlande gesagt. Einen Schritt nach vorne machte die deutsche Mannschaft zwar, Polen war dennoch zu stark.

Anfang September waren die deutschen Volleyballerinnen ebenfalls an Polen im EM-Viertelfinale gescheitert. Polen trifft am Donnerstag (20.30 Uhr) in Ljubljana auf Gastgeber Slowenien oder Titelverteidiger Russland.