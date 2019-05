Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart sind erstmals Deutscher Meister. Die Stuttgarterinnen setzten sich im entscheidenden fünften Spiel der Finalserie gegen den Vorjahresmeister Schweriner SC 3:2 (25:12, 25:20, 14:25, 24:26, 15:11) im Tiebreak durch, nachdem sie zuvor eine 2:0-Satzführung verspielt hatten.

Vor 2251 Zuschauern in Stuttgart dominierten die Gastgeberinnen, die bereits die Hauptrunde als Erste abgeschlossen hatten, die ersten beiden Durchgänge. Im dritten Satz kamen die Schwerinerinnen zurück, gingen gleich zu Anfang in Führung und gewannen den Durchgang mit elf Punkten Vorsprung.

Der vierte Satz ging durch ein zwischenzeitliches 24:24 in die Verlängerung, in der Schwerin doppelt punktete und den Tiebreak erzwang, in dem nur bis 15 gespielt wird. Angeführt von der starken Diagonalangreiferin Krystal Rivers verwandelte Stuttgart nach 1:42 Stunden den Matchball zur ersten Meisterschaft.

Auf diesen Moment hat man bei @AMSVolley lange gewartet und wird bestimmt noch ewig in Erinnerung behalten. #Meister #Volleyball #BlockDeineZeit pic.twitter.com/x83KleejNs — Volleyball Bundesliga (@VOLLEYBALL_BL) 11. Mai 2019

Für Stuttgart war es das fünfte Playoff-Finale in Folge. 2017 und 2018 hatten beide Mannschaften im Finale gestanden, beide Male gewannen aber die Schwerinerinnen. 2016 und 2015 war Stuttgart am Dresdner SC gescheitert.

Am Sonntag findet das entscheidende Playoff-Finalspiel der Männer statt. Ab 14.30 Uhr treffen Friedrichshafen und Berlin aufeinander, wie bereits in den sieben Saisons zuvor.