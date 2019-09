Vontaze Burfict, Linebacker der Oakland Raiders in der NFL, ist nach einem Helm-Tackling gegen Jack Doyle im Spiel gegen die Indianapolis Colts am vergangenen Wochenende für den Rest der Saison gesperrt worden. Es ist in der Geschichte der National Football League die härteste jemals verhängte Strafe für eine Aktion auf dem Spielfeld.

Der 29-Jährige, der in der Defensive der Raiders spielt, hatte bei Oaklands 31:24-Sieg Colts-Profi Jack Doyle mit dem Kopf voran attackiert und schwer getroffen. Burfict gilt als Wiederholungstäter, deshalb gab es für ihn laut NFL-Vizepräsident Jon Runyan keine mildernden Umstände. Burfict hat Berufung gegen die Sperre angekündigt.

Runyan teilte in dem Statement der NFL mit, er habe Burfict immer wieder gewarnt, weitere Verstöße hart zu sanktionieren. "Sie haben jedoch weiterhin offen gegen die Regeln verstoßen, die dazu da sind, Sie und Ihre Gegner vor unnötigen Risiken zu schützen. Ihr Kontakt war unnötig, offenkundig und hätte vermieden werden können", schrieb Runyan an die Adresse von Burfict gerichtet.