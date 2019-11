Einsicht von Craig Reedie kurz vor dem Abschied: Der scheidende Präsident der Welt-Antidopingagentur (Wada) sagte auf der Wada-Konferenz in Kattowitz, dass das Ausmaß und die Größe des russischen Dopingskandals "beispiellos" gewesen sei und seine Organisation damals überwältigt habe.

"Es war der schlimmste Fall von Systemversagen in meiner Zeit als Präsident sowie in der Geschichte der Antidopingbewegung", sagte der für sein Handeln in der Russland-Causa in die Kritik geratene Schotte. "Was er (der Skandal; d. Red.) uns gelehrt hat, war, dass wir nicht für ein so umfangreiches Programm gerüstet waren."

Reedie verteidigte gleichzeitig noch einmal die Entscheidung, den Bann der russischen Antidopingagentur Rusada im September 2018 aufgehoben zu haben, obwohl nicht alle Bedingungen erfüllt waren: "Es war eine Pattsituation zwischen Wada und Russland. Es war keine Option, sie gesperrt zu lassen." Eine mögliche erneute Rusada-Sperre wegen Daten-Fälschung könnte nach einem Nachweis nun eine seiner letzten Amtshandlungen werden. Eine Entscheidung darüber soll noch in diesem Jahr fallen.

Lesen Sie hier, worum es bei dem aktuellen Fall gegen Russland geht: Wada berät über Konsequenzen im russischen Dopingskandal.

Reedie wird sein Amt zum Jahresende an Witold Banka abgeben. Wenn den Worten des designierten Präsident Taten folgen, brechen für Dopingbetrüger schwere Zeiten an. "Die Zukunft des Kampfes gegen Doping beginnt heute", sagte Banka auf der Wada-Konferenz.

IOC-Präsident Thomas Bach kündigte derweil an, zehn Millionen Dollar für einen Aktionsplan bereitzustellen und bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio einen Gen-Test einzuführen. Er könnte einen Blutdoping-Nachweis Wochen oder gar Monate nach der EPO-Einnahme möglich machen.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will die Gen-Methode auch anwenden, wenn diese von der Wada noch nicht bis zu den Tokio-Spielen anerkannt ist. Die Proben werden für spätere Nachtests zunächst eingefroren. Das IOC will die Hälfte der zehn Millionen Dollar für eine umfangreichere Einlagerung vor und während der Olympischen Spiele ausgeben. Bei Nachtests der Proben der Sommerspiele von Peking 2008 und London 2012 waren rund 120 Proben positiv.