Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft ist in Südkorea bei der ersten WM-Teilnahme seit sechs Jahren im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) verlor gegen Titelverteidiger Kroatien 8:10 (2:1, 1:3, 3:3, 2:3) und trifft nun am Donnerstag in der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht auf Rekordweltmeister Serbien. Kroatien spielt im Halbfinale gegen Spanien.

Das deutsche Team fand gut ins Spiel und führte nach dem ersten Viertel 2:1. Doch dann hatten sich die Weltmeister besser auf die aggressive Spielweise der DSV-Mannschaft eingestellt und bauten die Führung zwischenzeitlich auf 7:3 aus. Angeführt vom starken Torhüter Moritz Schenkel kam das Team von Bundestrainer Hagen Stamm aber zurück und glich nach Toren von Lukas Gielen (2), Kapitän Julian Real und Mateo Cuk aus. Kroatien ging im Schlussviertel erneut in Führung und gab diese bis zur Schlusssirene nicht mehr ab.

Ihr WM-Ziel hat die deutsche Mannschaft trotzdem erreicht. "Unser Traum war, unter die ersten Acht zu kommen", sagte Stamm, der Ende 2016 zum zweiten Mal als Bundestrainer angetreten war: "Wir haben geliefert." Das nächste Ziel sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Dafür will sich die DSV-Sieben im Frühjahr beim Qualifikationsturnier in Rotterdam qualifizieren. Den Sprung unter die besten vier WM-Teams hatte Deutschland zuletzt 1982 in Ecuador geschafft, als es mit Bronze seine einzige WM-Medaille gewann.