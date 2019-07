Deutschland hat bei der Wasserball-WM in Südkorea die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm siegte im zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien 15:8 (4:1, 6:1, 2:2, 3:4) und belegt vor dem letzten Spieltag am Freitag den zweiten Platz in der Tabelle der Gruppe D.

In der letzten Partie geht es gegen Titelmitfavorit Italien. Bei der WM ziehen die vier Gruppensieger automatisch ins Viertelfinale ein, die acht Gruppenzweiten und -dritten spielen in einem Playoff-Runde die weiteren Teilnehmer an der K.-o.-Runde aus. Zwischen Deutschland und Japan wird nach dem 9:9 im ersten Gruppenspiel das Torverhältnis darüber entscheiden, wer als Zweiter ins Playoff einzieht und dann mit Neuseeland oder Südafrika den leichteren Gegner bekommen wird.

Gegen Brasilien profitierte das deutsche Team von den vielen Fouls der Gegner, in Überzahlsituationen erzielte Stamms Mannschaft Tor um Tor und führte Mitte des zweiten Viertels bereits 6:2. Dann brachte der Bundestrainer seinen Sohn Marko, der sich gegen Japan einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hatte und eigentlich geschont werden sollte. Doch der Spieler der Wasserfreunde Spandau wollte unbedingt spielen - und das sollte sich auszahlen.

Stamm, der am Beckenrand nur humpelnd zur Ersatzbank laufen konnte, warf insgesamt fünf Treffer, darunter das Tor zum 15:8-Endstand. Das deutsche Team ließ in den beiden Schlussvierteln nach und vergab eine noch bessere Ausgangsposition im Zweikampf mit den Japanern, die am Freitag auf Brasilien treffen werden. Die weiteren deutschen Torschützen waren Kapitän Julian Real (3), Ben Reibel (2), Lucas Gielen (2), Marin Restovic (2) und Dennis Eidner.