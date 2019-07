Wasserball Zwei Tore pro Minute - Ungarn feiert 64:0-Sieg bei WM

Die Wasserballerinnen aus Ungarn und Südkorea haben sich einen Platz in der WM-Historie gesichert. In der WM-Vorrunde gewannen die Ungarinnen gegen Gastgeber Südkorea 64:0 (16:0, 18:0, 16:0, 14:0). Es war der höchste Sieg in der Historie von Schwimm-Weltmeisterschaften.

Nach zwei Minuten stand es schon 0:5 für den zweimaligen Weltmeister (1994, 2005). Da ein Wasserball-Spiel viermal acht Minuten dauert, trafen die Ungarinnen im Schnitt zweimal pro Minute. Den bisher höchsten WM-Sieg hatte laut Schwimmweltverband Fina Ungarn 1994 gegen Neuseeland gefeiert (38:1).

"Wir haben uns nach dem Spiel gesagt, dass wir es beim nächsten Mal besser machen", sagte Südkorea-Spielerin Song Ye-Seo: "Wir sind ein Team, das noch erwachsen werden muss. Es war trotzdem eine Ehre, gegen eine Mannschaft zu spielen, die wir bisher nur auf YouTube gesehen haben."

Nur ein einziger Wurf auf das Tor

Es war ein ungleiches Duell: Während Wasserball in Ungarn ein Volkssport ist, hatte der WM-Gastgeber erst vor einem Monat ein Team für das Turnier zusammengestellt. Es besteht aus früheren Schwimmerinnen, die bis auf Kapitänin und Torhüterin Oh Hee-Ji, die 23 Jahre alt ist, alle 2000 oder später geboren wurden.

Körperlich waren die Koreanerinnen so unterlegen, dass sie kaum den Ball zur Mitspielerin brachten. Die 18-jährige Song gab im ersten Viertel den einzigen Wurf aufs ungarische Tor ab. Oh und ihr Ersatz Kim Min-Ju wehrten auf der anderen Seite im gesamten Spiel nur drei Würfe ab.

Es war nicht der erste hohe Sieg bei den Weltmeisterschaften in Südkorea. Am Sonntag hatten die Niederländerinnen Südafrika 33:0 besiegt. Die Spielerinnen aus den USA konnten sich gegen Neuseeland über einen 22:3-Erfolg freuen.

Anmerkung: Wir haben Ungarns Gegner bei der WM 1994 korrigiert. Nicht Kroatien hatte 1:38 verloren, sondern Neuseeland.