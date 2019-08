Bei der Pressekonferenz der Doping-Opfer-Hilfe (DOH) ist es zu einem Eklat gekommen. Der Anti-Dopingexperte Werner Franke wollte eine Presserunde des Vereins besuchen, doch der DOH-Vorsitzende Michael Lehner liess den Besuch des 79 Jahre alten Molekularbiologen nicht zu.

"Sie sind nicht eingeladen. Bitte verlassen Sie den Raum", sagte der Anwalt zu Franke. Es kam laut der Nachrichtenagentur dpa zu einem "Gerangel", der Sportinformationsdienst schreibt von "Handgreiflichkeiten". Lehner drängte den 79-Jährigen demnach mit körperlichem Einsatz zur Tür hinaus.

Franke lud die Anwesenden zu einer von ihm eigens organisierten Runde ein. "Wer die Wahrheit hören will, muss ins "Maximilians" kommen", rief Franke bei seinem Abgang. Das Restaurant befindet sich in einer Entfernung von etwa einhundert Metern Luftlinie zur Bundesstiftung.

Der weltbekannte Dopingexperte Franke gehörte zu den Mitbegründern der DOH, er hatte maßgeblich zur Aufdeckung des staatlichen Dopings in der DDR beigetragen. 2014 hatte er die Heidi-Krieger-Medaille des DOH-Vereins für seine Doping-Aufklärungsarbeit bekommen.

Franke übt schon länger Kritik am DOH

Seit einigen Jahren aber kritisiert Franke die Vorgehensweise des Vereins. Auch Lehners Vorgängerin Ines Geipel war von Franke und drei anderen Dopingexperten scharf kritisiert worden. Sie werfen dem DOH vor, ehemalige Sportler trotz unzureichender Nachweisverfahren als DDR-Dopingopfer anzuerkennen.

Die Kritiker, zu denen neben Franke auch Gerhard Treutlein, Co-Autor des Buchs "Doping im Spitzensport", sowie die Anti-Doping-Kämpfer Claudia Lepping und Henner Misersky gehörten, hatten im November vergangenen Jahres in einem Brief an die Mitglieder des Sportausschusses des Deutschen Bundestags eine grundlegende Veränderung des Dopingopfer-Hilfegesetzes gefordert.

Ziel der Experten war es, "Missbrauch durch Betrüger" zu verhindern. Zudem sollen Zweifel an Prozedere und Personalien ausgeräumt und "alle Regelungslücken geschlossen" werden. Auslöser des Briefes war unter anderem die Ankündigung des früheren DDR-Zehnkampf-Olympiasiegers und Dopingsünders Christian Schenk, die Erfolgschancen einer möglichen Entschädigung aus dem Opferfonds zu prüfen.

Auf der Pressekonferenz, auf der Geipel ihren Rücktritt angekündigt hatte, hatte Franke gemeinsam mit seinen Mitstreitern eine 50-seitige Stellungnahme mit den Vorwürfen verteilt. Lehner hatte damals gesagt, die Kritiker seien "herzlich eingeladen, mit Argumenten positiv mitzuwirken", es gehe ihm "nicht darum, nachzutreten".

Nach dem neuerlichen Eklat am Donnerstag hörte sich das anders an: "Werner Franke ist kein Mitglied, schon gar kein Gründungsmitglied. Er hat nicht das Recht, an dieser Runde teilzunehmen", sagte Lehner: "Es ist schade, dass er nicht mehr erkennt, wie sehr er der Sache des Vereins schadet." Und: "Wenn zwei Alphatiere aufeinandertreffen, dann knallt es auch mal."

"Der Streit ist sehr wohl in meinem Sinne", sagte Franke, der die Annahme des DOH anzweifelt, dass Schädigungen von DDR-Dopingopfern auch an deren Kinder vererbt werden können. Er sei "als Naturwissenschaftler der Wahrheit verpflichtet". "Ich kann doch nicht behaupten, irgendwelche Leute im Mecklenburger Land hätten in der dritten Generation Schäden", sagte Franke: "Da wird gequatscht von Leuten, die keine Ahnung haben."