Boris Becker ist in Wimbledon allgegenwärtig. Als Ansprechpartner für ehemalige Schützlinge wie Novak Djokovic, aber auch als TV-Experte, und wenn man ihm in dieser Rolle so zuhört, dann wirkt der 51-Jährige etwas enttäuscht. Die Profis meiden Angriffe auf seinem geliebten Rasen, meiden das aggressive Becker-Spiel, weil der Belag mittlerweile langsamer ist und die Bälle insbesondere in der Endphase des Turniers höher abspringen als noch vor Jahren. Serve-and-Volley, der direkte Angriff nach einem Aufschlag, ist schon länger kein spielentscheidendes Mittel mehr.

Im Halbfinale der Frauen dürfte Becker, dreimaliger London-Champion, dagegen auf seine Kosten kommen. Der Tschechin Barbora Strycova liegt das Spiel auf Rasen. Im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen stürmt sie mit Vorliebe ans Netz, weil ihre Stärken dort eher zur Geltung kommen. Und die wird sie im Halbfinale gegen Serena Williams am Donnerstag gebrauchen.

55-mal am Netz - in nur zwei Sätzen

Strycova verfügt über viel Ballgefühl, ihre Volleys sind mit Bedacht gespielt. Auch im Doppel, wo sie ihre bisher größten Erfolge feierte, steht sie an der Seite der Taiwanerin Hsieh Su-Wei im Halbfinale. Acht Turniersiege im Einzel stehen 43 Titeln im Doppel gegenüber. Daher stammt vermutlich ihre Affinität für Netzangriffe. Im Doppel agieren die Spieler allein schon wegen ihrer Grundpositionen weiter vorn. So tauchte Strycova beim deutlichen Zweisatzsieg gegen die Deutsche Laura Siegemund 55-mal am Netz auf. Zum Vergleich: Ihre Halbfinalgegnerin, Serena Williams, traute sich in drei engen Sätzen gegen Alison Riske nur 14-mal vor.

Die Veränderungen des Spiels haben neben der Beschaffenheit der Plätze noch weitere Gründe. Immer weniger Profis zählen den Aufschlag in ihrem Repertoire zum wichtigsten Schlag, die Volleys werden vernachlässigt, stattdessen wird der Fokus im Training schon früh auf einen guten Return gelegt. Dieser ist in Wimbledon ebenfalls von großer Bedeutung. Roy Emerson, zwölffacher Grand-Slam-Sieger aus Australien, hatte kürzlich die mangelnde Ausbildung von Tennistalenten beklagt. Deshalb, so der 82-Jährige, leide auch "die Schönheit des Spiels".

Während früher fast ausschließlich starke Aufschläger in Wimbledon dominierten, bestimmen heute die Returnspieler das Geschehen. Im vergangenen Jahr triumphierten mit Angelique Kerber und Novak Djokovic zwei Profis, die sich weder über den Aufschlag noch über ein solides Volleyspiel definieren. Strycova könnte daran in diesem Jahr etwas ändern.

Gegen Konta und Bertens keinen Satz abgegeben

Die 33-Jährige, die erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers steht, hat in den Runden zuvor namhafte Spielerinnen bezwungen. Gegen die britische Tennishoffnung Johanna Konta und die Mitfavoritin Kiki Bertens gab sie dabei keinen Satz ab. Nun wartet mit Serena Williams eine noch größere Herausforderung auf Strycova.

Die US-Amerikanerin hatte im Vorfeld des Turniers mit großen Problemen zu kämpfen. Zuletzt war sie in Paris bereits in der dritten Runde gescheitert. Doch auf dem Weg zu ihrem 24. Grand-Slam-Sieg scheint sich die 37-Jährige rechtzeitig auf ihre Stärken zu besinnen. Vor allem ihr Aufschlag dürfte über den Ausgang der Partie entscheiden. Gelingt es Strycova, diesen zu entschärfen, könnte sie Williams mit ihrem mutigen Spiel gefährlich werden.

Es ist bereits das vierte Duell der beiden bei einem Grand-Slam-Turnier. Nicht eines davon konnte die Tschechin für sich entscheiden. Mit einem Erfolg würde Strycova wohl auch Boris Becker und seinen einstigen Rivalen John McEnroe glücklich machen. Dieser hatte unlängst gesagt, dass "Wimbledon nicht mehr Wimbledon" sei. Mit ihrem Spiel möchte Strycova das zumindest kurzzeitig ändern.