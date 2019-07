Es ist die Geschichte, die das Tennis schon so häufig geschrieben hat: frühe Erfolge, übergroße Erwartungen, der Kampf ums Zurückkommen. Es ist auch die Geschichte von Belinda Bencic, die nun mit 22 Jahren in Wimbledon zu den Favoritinnen auf den Titel zählt. Die Schweizerin wuchs auf mit einem Vater, dessen Fokus früh dem Erfolg der Tochter galt. Bereits als Kind trainierte sie bei Melanie Molitor, der Mutter von Martina Hingis. Mit 16 Jahren wurde sie Juniorensiegerin in Wimbledon - das war 2013.

Zwei Jahre später, im August 2015, siegte Bencic in Toronto und schlug dabei innerhalb einer Woche vier Top-Ten-Spielerinnen. Darunter auch Serena Williams, die zu diesem Zeitpunkt die ersten drei Grand-Slam-Turniere des Jahres gewonnen hatte, sich aber an diesem Sommerabend einer Bencic beugen musste, die mit ihren 18 Jahren nicht nur wie die Zukunft, sondern schon wie die Gegenwart des Tennis aussah.

Das schwere Erbe von Hingis

"Der Erfolg kam wohl ein bisschen zu schnell", sagte nun Bencic dem SPIEGEL. Dabei wirkte ihr Spiel schon damals wie eine optische Illusion. Wie sie trotz ausschweifender Schwünge den Ball oft schon vor dem Körper spielte, die unerwarteten Tempowechsel und kreativen Richtungsänderungen. Es gab Tage, da schien Bencic das Tennis gehackt zu haben, da war sie die Weiterentwicklung ihrer Landsfrau Hingis, die in den späten Neunzigerjahren das Tennis dominiert hatte und deren Erbe Bencic nun weitertragen sollte.

Doch weil gerade im Sport Erfolgsgeschichten selten linear verlaufen, stürmte Bencic nicht direkt an die Weltranglistenspitze und gewann auch nicht als Teenagerin ein Grand-Slam-Turnier. Stattdessen gab es Formkrisen und Verletzungen, die zwischenzeitliche Trennung vom Trainervater, die Zusammenarbeit mit anderen Coaches und die Rückkehr zu Papa Ivan.

Acht Siege gegen Top-Ten-Spielerinnen

Unruhe, ein umgekrempeltes Leben: Was bei vielen jungen Menschen zur Entwicklung gehört, kommt im an Resultaten orientierten Profitennis schnell einer gefühlten Dauerkrise gleich. Doch zuletzt, zwei Tage vor dem Turnierstart in Wimbledon, zeigte sich Bencic aufgeräumt. Sie kann auf eine erste Jahreshälfte mit einem großen Titel und acht Siegen gegen Top-Ten-Spielerinnen zurückblicken. Zuletzt bezwang sie beim Rasenvorbereitungsturnier von Mallorca die Wimbledon Titelverteidigerin Angelique Kerber, gegen die sie hier in London vor einem Jahr noch knapp verloren hatte.

"Ich denke, es hat so einen Moment gebraucht, in dem ich mich einfach ein bisschen selber finden musste, auch neben dem Platz", sagte Bencic über die Jahre, in denen sie mehr mit Verletzungen als mit Gegnerinnen zu kämpfen hatte, in denen sie aber auch den Alltag einer jungen Erwachsenen leben konnte. Da habe sie aber "gemerkt, dass mir das Tennis doch am meisten fehlt."

"Toughes Los für die anderen"

Was seitdem, in den vergangenen anderthalb Jahren, passiert ist, sieht nach Durchbruch aus. Bencic hat einen verbesserten Aufschlag, gehört wieder zu den 15 besten Spielerinnen der Welt und ist, wie sie selbst sagt, mit den Dingen auf und neben dem Platz sehr glücklich.

In Wimbledon heißt ihre Auftaktgegnerin am Nachmittag Anastassija Pawljutschenkowa (ab ca. 14 Uhr), sie ist die Nummer 46 der Welt. Bencic geht als Favoritin ins Duell.

Und sie weiß um ihre Stärke: Als sie auf ihre extrem fordernde Auslosung angesprochen wurde - in ihrem Viertel des Tableaus finden sich alleine vier Grand-Slam-Siegerinnen und die Nummer eins der Welt, Ashleigh Barty - sagte Bencic: "Ich denke, die anderen finden auch, dass es ein toughes Los für sie ist, mich in diesem Viertel der Auslosung zu sehen." An fehlendem Selbstbewusstsein sollte ein gelungener Wimbledon-Auftritt nicht scheitern.