Talent Félix Auger-Aliassime Der Tennisstreber

FAA - das klingt nach Superstar, nach einem Akronym aus der Glitzerwelt der Populärkultur, nach Brillantenohrstecker und Camouflage-Ferrari. Dabei kommt einem nichts davon in den Sinn, wenn man Félix Auger-Aliassime sieht. Der 18-jährige Kanadier, der von allen eben nur FAA genannt wird, wirkt ruhig und strebsam, manchmal nachdenklich, stets besonnen. Und doch könnten die Initialen FAA schon bald eine Marke im Welttennis sein.

Am Montagnachmittag wird der Kanadier gegen den Landsmann Vasek Pospisil sein erstes Match in Wimbledon bestreiten. Es ist der bisherige Höhepunkt einer der erstaunlichsten Teenager-Karrieren im Tennis.

Denn obwohl Auger-Aliassime schon im Alter von 14 Jahren die ersten Siege bei einem Profiturnier auf der Challenger-Ebene verzeichnete und er nach erstaunlichen Monaten mittlerweile die Nummer 21 in der Weltrangliste ist, hat Auger-Aliassime bisher nur ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gespielt; ein Erstrundenmatch bei den US Open 2018, dass er hitzebedingt aufgeben musste. In der aktuellen Saison scheiterte er im Januar in der Qualifikation der Australian Open, bei den French Open fehlte er verletzt. Und nun also das berühmteste Rasenturnier der Welt.

Zu lang sind die Arme, zu flink die Beine

Im Profisport werden Talente gern mit aktuellen Größen verglichen. Auch im Tennis erinnert der Nachwuchs immer wieder an die jungen Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray oder Novak Djokovic. Auger-Aliassime aber scheint das erste Talent, das selbst das Potenzial zum Vorbild hat.

Auger-Aliassime gilt als Musterathlet. Agil und antizipativ bietet er seinen Gegnern keine leichten Angriffsmöglichkeiten. Zu lang sind die Arme, zu flink die Beine. Im Angriff spielt der Kanadier präzise und konzentriert, bei seinen häufigen Netzangriffen helfen ihm seine 1,91 Meter Körpergröße. Dass sich Auger-Aliassime am Netz wohlfühlt, ist kein Zufall. In der Jugend gewann er an der Seite seines Landsmannes Denis Shapovalov die Doppelkonkurrenz der US Open.

Noch ist Auger-Aliassime zu ungeduldig, noch stolpert er über die eigenen Nerven, wie im Finale von Miami oder zuletzt bei der Endspielniederlage gegen Matteo Berrettini im Wimbledon-Vorbereitungsturnier von Stuttgart. Auger-Aliassime hinterließ dennoch Eindruck. Sein italienischer Endspielgegner sagte bei der Siegerehrung ans Publikum gerichtet: "Ihr könnt nicht verstehen wie jung er ist, wie unglaublich er ist."

Auger-Aliassime ist ein Tennisstreber. Der 18-Jährige spielt mit der gleichen beeindruckenden Ernsthaftigkeit, mit der er auch über seinen Sport spricht. Als Auger-Aliassime kürzlich von einem Journalisten des amerikanischen Magazins "Sports Illustrated" gefragt wurde, was die Menschen über ihn abseits des Courts wissen sollten, setzte der 18-Jährige zu einer längeren Erklärung an. Auger-Aliassime betonte, einmal in einer Position sein zu wollen, in der er als Vorbild und aktiver Helfer für andere junge Menschen dienen könne. Und: Hoffentlich würden diese dann wiederum anderen jungen Menschen helfen. "Das wäre der perfekte Kreis, in dem jeder Mensch den Menschen neben sich hilft und wir uns alle in die richtige Richtung bewegen."

Dieser holistische Ansatz scheint fast jedes Mal durch. Etwa wenn Auger-Aliassime von seiner persönlichen und sportlichen Entwicklung als ein sich fortwährend komplettierendes Puzzle spricht, an dem zahlreiche Menschen beteiligt sind. Oder wenn er auf dem Platz seine Emotionen so bewusst und strategisch einsetzt, wie es andere nicht mal mit ihren Tennisschlägen tun: Bloß keine Energie verschwenden. Die kann Auger-Aliassime schließlich für Besseres gebrauchen.

Ein Grand-Slam-Sieg als Teenager gelang zuletzt einem gewissen Rafael Nadal. Aber FAA schreibt ja ohnehin seine eigene Geschichte.