Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Ganz nebenbei hat Federer einen Rekord aufgestellt. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Der nächste Aufschlag von Nadal ist kaum zu returnieren. 2:1 Nadal. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Aber Federer schlägt sofort zurück - 1:1. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Was sage ich? Minibreak Nadal, weil der Spanier einen starken Volley von Federer erläuft und den Ball dann lang ins Eck schaufelt. Tolle Laufleistung des Weltranglistenzweiten. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Zur Erinnerung: Federer schlägt besser auf, nun kommt gerade auch sein Return. Vorteil Federer? Ich wäre da vorsichtig. Nadal ist in den vergangenen Wochen wahnsinnig stark in den engen Situationen eines Matches. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Rafael Nadal Und dann geht es eben doch in den Tiebreak. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Da ist das Feld offen und Federer hat die große Chance, doch seine Vorhand misslingt völlig. Spielball Nadal. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Noch so ein starker Return von Federer und Nadal steht nicht gut zum Ball. Es geht über Einstand. Doch kein Tiebreak? Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Oder ist hier noch mehr drin. 40:30 nur noch für Nadal. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Jetzt setzt Federer bei 40:0 noch mal eine Duftmarke. Guter Return, Nadal fehlt die Länge und es folgt eine Vorhand-Peitsche des Schweizers: "Ich bin bereit für den Tiebreak." Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Der Tiebreak rückt näher - 30:0. Bisher macht Federer beim Aufschlag den etwas besseren Eindruck. Doch das muss in so einer Entscheidung wenig heißen. Da geht es um Nuancen. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Roger Federer Zu null holt sich der Schweizer das elfte Spiel. Er führt 6:5 und ist sicher im Tiebreak. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Federer schlägt weiterhin sensationell auf. Mal gerade in die Mitte, mal weit nach außen, dann mit Spin. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Rafael Nadal Auch wenn das spielerische Vermögen des Duos im achten Spiel kurz aufblitzte, es bleibt ein Match der Aufschläger. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Es folgen zwei starke erste Aufschläge und schon hat Nadal wieder zwei Spielbälle. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Nadal nimmt die zweite Challenge des Spiels und zum zweiten Mal liegt er falsch. Sein zweiter Aufschlag ist deutlich im Aus - 15 beide. Es war der erste Doppelfehler des Spaniers. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Nadal kann nicht ganz zufrieden sein, er steht bisher mehr unter Druck. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Roger Federer Federer legt sofort das siebte As des Spiels nach. Er führt 5:4 und wird nun wieder alles ins Returnspiel legen. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer As Federer, was sonst? 40:30. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Dann landet aber eine Vorhand des Schweizers im Aus und nun geht es über 30 beide. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Federer bleibt konzentriert und serviert weiter stark. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Rafael Nadal Federer hatte die erste Breakchance, doch Nadal packt sofort sein bestes Tennis aus und holt das Spiel zum 4:4. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Einstand. Das Match beginnt. Längster Ballwechsel des Spiels, Federer nimmt mit dem Rückhand-Slice viel Tempo raus, aber Nadal lässt sich mit der Vorhand nicht beirren. Einmal stöhnen die Zuschauer auf, weil eine Nadal-Vorhand zu lang scheint, aber dann wie ein Sack auf die Linie fällt. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Da ist die erste Breakchance. Nadal haut eine Rückhand weit ins Aus. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Es geht über den zweiten Aufschlag, aber Nadal kann den Druck trotzdem hochhalten und macht den Punkt - 30 beide. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer So, jetzt könnte was gehen. Nadal wird von der Netzkante ausgebremst, Federer kommt vor und macht den Punkt - 15:30. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Federer beim Aufschlag. (Foto: epa) Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Roger Federer Was soll ich sagen? Wieder zu null, wieder totale Aufschlag-Dominanz. Das hat bisher noch nichts mit dem epischen Duell von 2008 zu tun. Warten wir es ab. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Das wollen die Zuschauer sehen: Federer packt zweimal seinen unglaublichen Spin in die Rückhand, Nadal läuft die Grundlinie entlang, hat aber keine Chance. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer 18 Minuten sind gespielt. Bisher hat noch kein Returnspieler an ein Break denken können. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Rafael Nadal Das ging rasend schnell, das nächste Zu-null-Spiel. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Nun hat sich auch Nadal beim ersten Aufschlag eingegroovt. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Roger Federer Starkes Aufschlagspiel von Federer. Bei ihm kommen derzeit 80 Prozent der ersten Aufschläge ins Feld, so kann er sein druckvolles Spiel aus dem Halbfeld aufziehen und Nadal steht früh unter Druck. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Wieder treibt der Schweizer einen Aufschlag weit nach außen - 40:0. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Federer serviert bisher sehr variabel - 30:0. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Rafael Nadal Trotzdem geht auch dieses Aufschlagspiel recht souverän an den Spanier. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Bisher kommt der erste Aufschlag des Spaniers noch zu selten. Die Quote liegt, zugegeben im zweiten Aufschlagspiel, bei unter 30 Prozent. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Nadal steht zum ersten Mal schlecht zum Ball, prompt geht die Vorhand ins Netz. 15 beide. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Die beiden kennen sich nach 39. Matches so gut. Trotzdem ist es immer noch etwas besonderes, wenn sie aufeinandertreffen. (Foto: Getty Images) Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Roger Federer Das kann Federer auch, zu null geht er 2:1 in Führung. Die Ballwechsel sind überwiegend kurz. Keine Sorge, das wird sich im Laufe des Spiels ändern. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Rafael Nadal Das geht schon mal gut los, Nadal gleicht zu null aus. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Nadal hat im Laufe des Turniers hervorragend aufgeschlagen, was ihm auf Rasen natürlich auch viel größere Chancen ermöglicht. Mal sehen, wie es beim Spanier heute aussieht. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Game Roger Federer Federer gewinnt das erste Spiel zu 30. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Es folgen zwei Service-Winner und eine Rückhand von Federer, die ins Aus segelt - 40:30. Er bestimmt hier die Länge der Ballwechsel. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Und das passt Nadal gut in den Kram: Erster längerer Ballwechsel - 15 beide, weil Federer eine Vorhand zu lang gerät. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer So kann es für den Schweizer natürlich losgehen: Servicewinner zum 15:0. Rafael Nadal vs. Roger Federer Marcus Krämer Livecast started! Los geht es, Federer beginnt den ersten Satz mit eigenem Aufschlag. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:37 PM Marcus Krämer Hier betreten die beiden Veteranen den Centre Court. (Foto: Getty Images) Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:37 PM Marcus Krämer Federer hat im Turnierverlauf zwei Sätze abgegeben. Was das für #Fedal40 aussagt? Wenig bis gar nichts, denn es kommt auf die heutige Form des Schweizers an. Kommt sein Aufschlag konstant, steigen seine Chancen ganz automatisch. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:35 PM Marcus Krämer Nadal hat bisher nur einen Satz abgegeben, das war in der zweiten Runde gegen Nick Kyrgios. Da hat der Australier phasenweise gezeigt, wie Nadal zu packen ist. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:34 PM Marcus Krämer Federer und Nadal haben den Rasen betreten. 25 Grad zeigt das Thermometer heute in London an. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:29 PM Marcus Krämer In der Gesamtbilanz steht es 24:15 für Nadal. Aber: von den vergangenen sieben Duellen hat Federer sechs gewonnen, nur das Halbfinale von Roland Garros vor wenigen Wochen ging klar an den Spanier. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:19 PM Marcus Krämer Nochmal kurz in Erinnerungen schwelgen. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:18 PM Marcus Krämer Federer ist wie Nadal natürlich schon seit Stunden auf der Anlage. Hier wirkt er recht zuversichtlich, aber der Schweizer weiß natürlich, was heute auf ihn zukommen wird. Er wird exzellent und konstant aufschlagen müssen, um eine Chance gegen diesen unglaublich starken Returnspieler Nadal zu haben. (Foto: AFP) Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:14 PM Marcus Krämer Noch haben die Spieler den Centre Court nicht betreten, es dürfte aber gegen 17.30 Uhr losgehen. Und ganz ehrlich? Ein bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:13 PM Marcus Krämer Mein Kollege Bastian Midasch hat sich zu dieser Entwicklung mal ein paar Gedanken gemacht. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:12 PM Marcus Krämer Kommen wir nun aber zum Highlight des Tages. Federer tritt als achtmaliger Wimbledon-Champion an und träumt vom neunten Titel. Nadal konnte das Turnier zwar erst zweimal gewinnen, doch er hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Rasenspieler entwickelt. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:10 PM Marcus Krämer Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 3:01 PM Marcus Krämer Djokovic nutzt den fünften Matchball und schreit seine Freude heraus. (Credit: AP) Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 2:59 PM Marcus Krämer Der Finalgegner steht zumindest schon mal fest: Novak Djokovic hat soeben das erste Halbfinale gegen Roberto Bautista Agut gewonnen. Schwierigkeiten hatte der Serbe nur im zweiten Satz, am Ende steht ein klarer Viersatzerfolg: 6:2, 4:6, 6:3 und 6:2. Am Sonntag kommt es somit zum nächsten Gigantenduell. Rafael Nadal vs. Roger Federer 7/12/19 2:23 PM Marcus Krämer Herzlich Willkommen werte Tennis-Freunde. Im Wimbledon-Halbfinale der Männer wird Geschichte geschrieben: Rafael Nadal und Roger Federer treffen zum 40. Mal aufeinander. Und wer erinnert sich nicht an das epische Match im Finale 2008? Ob die beiden Veteranen dieses Sports das Niveau heute wieder erreichen können, sei mal dahingestellt. Aber es ist Federer gegen Nadal. Was will man mehr? Mein Name ist Marcus Krämer und ich führe Sie heute durch dieses Spiel.