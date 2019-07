Nach einer Niederlage gegen Serena Williams ist Julia Görges in Wimbledon in der dritten Runde gescheitert. Die 30-Jährige verlor ihr Match 3:6, 4:6. Für die Spielerinnen war es das erste Aufeinandertreffen seit ihrem Wimbledon-Halbfinal-Duell im Vorjahr. Damals siegte Williams ebenfalls, verlor jedoch das Finale gegen Angelique Kerber.

Görges tat sich von Beginn des Spiels an schwer. Ihr erstes Aufschlagspiel hielt sie nur mit Mühe, im dritten kassierte sie dann das erste Break zum 2:4. Die Ballwechsel blieben überwiegend kurz, was vor allem Williams in die Karten spielte, die sich nach exakt einer halben Stunde Satz eins sicherte.

Die Partie war selten fesselnd, doch beide Spielerinnen beeindruckten mit ihren wuchtigen Aufschlägen. Beide servierten im Schnitt mit über 170 Stundenkilometern, ließen der Gegnerin dadurch nur wenig Chancen auf offene Punkte. Allerdings kassierte Görges erneut beim Stand von 2:2 ein frühes Break. Dieses reichte Williams letztlich, um nach 72 Minuten zum 16. Mal in Wimbledon das Achtelfinale zu erreichen.

Schwache Wimbledon-Bilanz für deutsche Tennisspielerinnen

"Es war ein kompliziertes Jahr für mich, aber ich steigere mich von Match zu Match", sagte Williams anschließend. Die siebenmalige Wimbledonsiegerin trifft im Achtelfinale auf Carla Suárez Navarro. Die Spanierin hatte ihre Drittrundenpartie gegen Lauren Davis gewonnen, die zuvor Kerber in Runde zwei aus dem Turnier geworfen hatte.

Nicht nur für Vorjahressiegerin Kerber lief das Turnier 2019 enttäuschend. Überhaupt hatte Görges es als einzige deutsche Spielerin in Runde drei geschafft. Die diesjährige Wimbledon-Bilanz ist für die deutschen Teilnehmerinnen desolat: Neben Kerber und Görges hatte es nur Laura Siegemund über das erste Spiel geschafft. Tatjana Maria, Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel hatten sich allesamt bereits in der ersten Runde aus dem Turnier verabschiedet.