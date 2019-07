Novak Djokovic vs. David Goffin 7/10/19 11:58 AM Marco Fuchs Gutes Omen für Goffin: Seine letzten drei Viertelfinals gegen die großen 3 Djokovic, Federer und Nadal hat er alle gewonnen. Novak Djokovic vs. David Goffin 7/10/19 11:58 AM Marco Fuchs Auf Rasen treten die beiden zum ersten Mal gegeneinander an. Insgesamt steht das Duell 5:1 für Djokovic, allerdings hat Goffin das letzte Aufeinandertreffen gewonnen, 2017 in Monte Carlo. Novak Djokovic vs. David Goffin 7/10/19 11:55 AM Marco Fuchs Beim Belgier Goffin haben wir nach zwei relativ leichten Siegen in drei Sätzen gegen Klahn und Chardy einen Fünf-Satz-Aufreger gegen Medwedew gesehen - mit einem 7:5 im finalen Satz nach 1:2-Satzrückstand. Im Achtelfinale setzte sich der 28-Jährige dann gegen den Spanier Verdasco in vier Sätzen durch. Novak Djokovic vs. David Goffin 7/10/19 11:50 AM Marco Fuchs Wie sah der Weg der beiden bis hierhin aus? Der an Nummer eins gesetzte Djokovic hat gegen Kohlschreiber, Kudla, Hurkacz und Humbert nur einen Satz im Tiebreak abgeben müssen. Novak Djokovic vs. David Goffin 7/10/19 11:45 AM Marco Fuchs Herzlich willkommen zu den Viertelfinalpartien der Männer in Wimbledon. Um 14 Uhr beginnen wir mit dem Liveticker zur Partie zwischen Novak Djokovic und David Goffin. Show more Tickaroo Liveblog Software