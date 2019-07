French-Open-Sieger Rafael Nadal hat in Wimbledon das mit Spannung erwartete Zweitrunden-Duell mit Nick Kyrgios überstanden. Der an Nummer drei gesetzte Spanier bezwang den als Provokateur bekannten Australier, mit dem Nadal eine persönliche Fehde verbindet, in einem umkämpften Match 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Nächster Gegner für Nadal ist nun der Franzose Jo-Wilfried Tsonga.

"Er ist einer der schwierigsten Gegner, gegen die man spielen kann", sagte Nadal nach der Partie über Kyrgios, "es war ein hartes Spiel." Zwar sei es manchmal nicht einfach zu ertragen, wie Kyrgios auf dem Feld auftrete, aber dann sprach Nadal sogar ein großes Kompliment aus: "Er hat das Potenzial, einen Grand Slam zu gewinnen", sagte er.

Der 18-malige Major-Sieger hatte zuvor in sechs Duellen mit Kyrgios bereits drei Niederlagen kassiert, eine unter anderem 2014 im Achtelfinale von Wimbledon. Zuletzt verlor er im Frühjahr beim ATP-Turnier in Acapulco, anschließend kritisierte er Kyrgios für dessen Verhalten auf dem Tennisplatz.

Der 24-Jährige fiel bereits mehrfach durch rüpelhaftes Benehmen während Matches negativ auf. Zusätzlich missfallen Nadal auch seine gelegentlichen Aufschläge von unten. Der spanische Weltranglistenzweite empfindet diese Service-Variante als respektlos.

Diesmal hielt sich Kyrgios mit Provokationen zurück und trug mit einem starken Auftritt seinen Teil dazu bei, dass es ein hervorragendes Tennisspiel wurde. "Es fühlte sich an wie das Finale", sagte Nadal.