Wimbledon Williams und Murray gewinnen Auftakt als Gemischtes Doppel

Serena Williams und Andy Murray sind als Gemischtes Doppel mit einem Sieg in den Wettbewerb gestartet. Auf dem Centre-Court von Wimbledon gewannen sie 6:4, 6:1 gegen die Chilenin Alexa Guarachi und den deutschen Doppelsieger der French Open Andreas Mies. Das Match war am Freitag wegen einbrechender Dunkelheit verschoben worden und wurde nun nachgeholt.

Williams und Murray starteten gut in die Partie, nahmen Mies schon im ersten Spiel sein Aufschlagspiel ab. Es blieb das einzige Break im ersten Satz. Allerdings begann auch der zweite Satz damit, dass Mies ein Break kassierte. Gut gelaunt trumpften die Superstars in der Folge auf, gaben lediglich ein Spiel ab und machten nach 76 Minuten den Einzug in die zweite Runde perfekt.

Gefragt nach dem Anführer des Duos sagte Williams, dass sie "ein Team" sein. Murray sagte: "Wir sind beide die jüngeren Geschwister, daher sind wir daran gewöhnt, herumkommandiert zu werden. Wir wechseln uns ab." Über ihren Gesundheitszustand äußerten sich die beiden Profis, die zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten, positiv. Murray hatte Anfang des Jahres sogar sein Karriereende verkündet, es aber vor Wimbledon widerrufen.

Happy End nach unterschiedlich erfolgreichen Tagen

Die US-Amerikanerin und der Schotte hatten vor dem Match einen unterschiedlich erfolgreichen Tag in Wimbledon erlebt. Während Williams mit einem 6:3, 6:4-Erfolg über Julia Görges ins Achtelfinale eingezogen war, hatte Murray im Herren-Doppel eine Zweitrunden-Niederlage gegen Franko Skugor und Nikola Mektic aus Kroatien hinnehmen müssen.

"All meine Energie verwende ich nun auf das Mixed", sagte Murray über seine gemischten Ergebnisse des Tages. "Ich glaube, es war ein guter Start. Wir haben gute Returns gespielt und ein starkes Aufschlagspiel gezeigt."

Für die beiden geht es in Runde zwei gegen das US-französische Duo Fabrice Martin und Raquel Atawo weiter. Im Einzelwettbewerb trifft Williams im Achtelfinale auf die Spaniere Carla Suárez Navarro. Murray war im Einzelwettbewerb nicht angetreten.

Während durch die Niederlagen von Julia Görges und Jan-Lennard Struff früher am Tag alle deutschen Teilnehmer aus den Einzelwettbewerben augeschieden waren, bedeutet die Niederlage von Andreas Mies nicht das Aus aller deutschen Vertreter im Gemischten Doppel. Laura Siegemund zog an der Seite von Artem Sitak in die dritte Runde ein.