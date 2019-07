Ashleigh Barty ist in Wimbledon bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Nach zuvor 15 Siegen in Serie auf der WTA-Tour und Erfolgen bei den French-Open und dem Vorbereitungsturnier in Birmingham unterlag die Weltranglistenerste der Außenseiterin Alison Riske, die auf Weltranglistenplatz 55 geführt wird.

Mit vier Assen innerhalb einer guten halben Stunde unterstrich Barty zunächst ihre Rolle als Favoritin, den ersten Satz gewann sie deutlich 6:3. Ihre drei Matches zuvor, gegen Zheng Saisai aus China, Alison van Uytvanck aus Belgien und Harriet Dart aus Großbritannien hatten sie in zusammengenommen etwas weniger als drei Stunden absolviert. Auch im Achtelfinale sah es zunächst nach einer klaren Partie aus. Dass die US-Amerikanerin Riske es ihr nicht so leicht machen würde, zeigte sie erst nach dem ersten Satz.

Die Rasen-Spezialistin nahm Barty den zweiten Satz deutlich 6:2 ab und auch den dritten gewann die 29-Jährige 6:3. Riske spielt nach dem Überraschungserfolg nun in ihrem ersten Viertelfinale auf Grand-Slam-Ebene gegen die Siegerin des Duells Serena Williams gegen Carla Suárez Navarro.