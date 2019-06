Titelverteidigerin Kerber in Wimbledon Dieser Weg wird kein leichter sein

Angelique Kerber (Kiel) startet beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon mit einem deutschen Duell gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau), muss anschließend aber einen harten Weg zum erneuten Titelgewinn nehmen. Das ergab die Auslosung am Freitag. Alexander Zverev (Hamburg) erhielt mit Jiri Vesely (Tschechien) hingegen eine machbare, aber nicht ganz ungefährliche Erstrundenaufgabe.

Kerber, die sich aktuell in guter Form befindet, könnte in Runde drei auf Maria Scharapowa (Russland) treffen, die sie zuletzt auf Mallorca in zwei Sätzen besiegt hatte. Im Achtelfinale droht eine Neuauflage des Vorjahres-Endspiels gegen US-Superstar Serena Williams und eine Runde später ein Duell mit der neuen Weltranglistenersten und French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien). Barty trifft in der ersten Runde auf die Chinesin Saisai Zheng.

Ein hartes Los erhielt auch Philipp Kohlschreiber, der es in Runde eins mit dem topgesetzten Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) zu tun bekommt. Djokovic kann aber erst in einem möglichen Finale auf den achtfachen Wimbledon-Champion Roger Federer treffen. Für Kohlschreiber ist es das 13. Duell mit dem Serben, nur zwei davon hat der 35-Jährige gewonnen, darunter allerdings eine Partie in diesem Jahr beim Masters in Indian Wells.

Federer spielt in der ersten Runde gegen den Südafrikaner Lloyd Harris.

Ärger über die Setzliste

Vor der Auslosung hatte es erneut Unmut über die Setzliste gegeben. Der Spanier Rafael Nadal, zweifacher Wimbledon-Champion, hatte sich gegenüber dem spanischen Sender "Movistar" darüber geärgert, dass er trotz seiner Platzierung als Nummer zwei in der Weltrangliste in Wimbledon nur auf Rang drei gesetzt ist. Das erschwert seinen Weg in ein mögliches Finale: "Wimbledon ist das einzige Turnier im Jahr, wo sie machen können, was sie wollen in dieser Beziehung", sagte der Nadal. In Wimbledon richtet sich die Setzliste nicht ausschließlich nach der Weltrangliste, sondern auch nach den Rasen-Resultaten der vergangenen zwei Jahren.

Nadal bekam dann auch einen schweren Weg zugelost: Er könnte bereits in der zweiten Runde auf den Australier Nick Kyrgios treffen, der ihn schon dreimal bezwang, darunter einmal in Wimbledon. Im Halbfinale könnte es zum Duell mit Federer kommen.

Insgesamt stehen in Wimbledon in diesem Jahr aus deutscher Sicht sieben Männer und sieben Frauen in Runde eins. Sabine Lisicki (Berlin) hatte sechs Jahre nach ihrem Finaleinzug den Sprung ins Hauptfeld knapp verpasst. Im Finale der Qualifikation verlor die 29-Jährige gegen die Niederländerin Lesley Kerhove mit 6:0, 4:6, 4:6.

Kerber steht aktuell im Finale des WTA-Turniers in Eastbourne. Die Tunesierin Ons Jabeur trat am Freitag wegen einer Knöchelverletzung nicht zum Halbfinale an, Kerber bestreitet damit am Samstag bei der Generalprobe für Wimbledon ihr zweites Endspiel des Jahres gegen Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 2) oder Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 3).

Die deutschen Begegnungen im Überblick:

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) - Tatjana Maria (Bad Saulgau)

Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 18) - Elena-Gabriela Ruse (Rumänien)

Mona Barthel (Neumünster) - Marie Bouzkova (Tschechien)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Monica Niculescu (Rumänien)

Laura Siegemund (Metzingen) - Katie Swan (Großbritannien)

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) - Margarita Melikowna Gasparjan (Russland)

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) - Jiri Vesely (Tschechien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Marcos Baghdatis (Zypern)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1)

Mischa Zverev (Hamburg) - Steve Darcis (Belgien)

Peter Gojowczyk (München) - Roberto Bautista Agut (Spanien)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Filip Krajnovic (Serbien)

Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) - Reilly Opelka (USA)