Roger Federer ist ins Halbfinale von Wimbledon eingezogen. Gegen Kei Nishikori gewann der Schweizer 4:6, 6:1, 6:4 und 6:4 in Sätzen und feierte seinen 100. Sieg beim Major in London. Nach dem ersten Satz hatte es aber noch nicht nach einem Erfolg des Weltranglistendritten ausgesehen.

Zu Beginn des Spiels machte Federer zu viele Fehler. Anders Nishikori: der Japaner startete aggressiv in die Partie und versuchte, seinen Gegner zu überraschen. Sieben der ersten acht Punkte gewann Nishikori. Das frühe Break konnte Federer nicht mehr aufholen.

Erst ab dem zweiten Satz begann Federer, seinen Gegner wie gewohnt zu dominieren. Nishikori hatte dagegen große Probleme und verlor direkt sein erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz zu Null. 23 Minuten brauchte der Schweizer um in Sätzen auszugleichen.

Danach schaffte es Nishikori nicht mehr, in das Spiel zurückzukommen. Federer zieht durch den Erfolg in sein 13. Halbfinale in Wimbledon ein.

Halbfinale gegen Nadal

Will Oliver/EPA-EFE/REX Rafael Nadal bejubelt seinen Sieg gegen Sam Querrey.

Dort trifft er auf seinen Dauerrivalen Rafael Nadal, der im letzten Viertelfinale gegen Sam Querrey klar 7:5 6:2, 6:2 gewann. Der Weltranglistenzweite Nadal hatte nur wenig Mühe gegen die Nummer 65 der Rangliste. Zwar servierte der US-Amerikaner 22 Asse, hatte aber ebenso viele vermeidbare Fehler in seinem Spiel.

Zuletzt standen sich Federer und Nadal 2008 in Wimbledon gegenüber, damals sicherte sich Nadal durch einen Finalsieg den Titel. Der Gewinner des Spiels am Freitag zieht aber zunächst ins Finale ein, in dem der Gewinner der Partie zwischen Roberto Bautista Agut und Novak Djokovic wartet. Bautista Agut hatte sich zuvor gegen Guido Pella, Djokovic gegen David Goffin durchgesetzt.