Novak Djokovic vs. Roger Federer 7/14/19 12:56 PM Marvin Rishi Krishan In England gibt es heute übrigens einen Super-Sonntag im Sport. Neben dem Wimbledon-Finale kann England im Endspiel der Cricket-WM gegen Neuseeland zum ersten Mal den Titel holen - und das als Mutterland dieses Sports, "it's coming home" also. Außerdem gastiert die Formel 1 auf der Insel, in Silverstone wird um die Wette gefahren. Die Pubs sind prall gefüllt, nehme ich an. Novak Djokovic vs. Roger Federer 7/14/19 12:48 PM Marvin Rishi Krishan Auf dem Weg ins Endspiel hatte Federer den härteren Weg. Djokovic bewältigte sein Halbfinale gegen Roberto Bautista Agut in vier Sätzen und hatte kaum Probleme gegen den Spanier. Federer hingegen hatte es mit seinem ewigen Rivalen Rafael Nadal zu tun, der zwar auch in vier Sätzen verlor, den Schweizer aber stärker unter Druck setzte, gerade zu Beginn der Partie. Novak Djokovic vs. Roger Federer 7/14/19 12:41 PM Marvin Rishi Krishan Allerlei A-Prominenz (A steht für Adel) hat sich zu dem Match eingefunden. Victoria Jones / DPA Novak Djokovic vs. Roger Federer 7/14/19 12:37 PM Marvin Rishi Krishan Der direkte Vergleich zwischen den beiden fällt knapp aus. Insgesamt steht es 25:22 für Djokovic, der mit 32 Jahren fünf Jahre jünger ist als sein Gegenüber. Das Duell zwischen dem Serben und Federer gab es bei Grand-Slam-Turnieren 15-mal, das ist Rekord. Jeweils sind Djokovic und Federer die einzigen Profis, die einander bei allen vier Grand-Slams schlagen konnten. In Wimbledon gab es drei Aufeinandertreffen, der "Djoker" gewann zwei davon. Novak Djokovic vs. Roger Federer 7/14/19 12:30 PM Marvin Rishi Krishan Zum heutigen Match: Djokovic geht als Titelverteidiger in die Partie, vergangenes Jahr siegte die Nummer eins der Welt gegen Kevin Anderson im Finale. Mit Federer, aktuell Dritter der Weltrangliste, bekommen wir heute den Wimbledon-Rekordchampion zu sehen. Achtmal hielt er die Trophäe des ältesten und prestigeträchtigsten Turniers der Welt in seiner Hand - Djokovic viermal. Novak Djokovic vs. Roger Federer 7/14/19 12:27 PM Marvin Rishi Krishan Das Finale der Frauen fand gestern schon statt. Die Rumänin Simona Halep deklassierte Serena Williams , das Match endete bereits nach 55 Minuten 6:2, 6:2. Hier steht sie mit der Trophäe vor der "Wall of Fame" des Rasenturniers an der Church Road. Clive Brunskill / Getty Images Novak Djokovic vs. Roger Federer 7/14/19 12:25 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum Liveticker bei SPIEGEL ONLINE ! Heute geht es um die begehrteste Trophäe in der Welt des Tennis. Im Wimbledon-Finale duellieren sich Novak Djokovic und Roger Federer , um 15 Uhr soll es losgehen. Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich führe Sie heute durch die Partie. Viel Spaß!