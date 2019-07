Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Ein weiterer Unforced Error - mit der Rückhand ins Netz, Halep geht mit zwei Punkten in Führung. Dann schlägt Williams aber zwei Asse und gleicht wieder aus. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Doppelfehler von Williams. Das sieht gar nicht gut aus für die Amerikanerin. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Das könnte bereits die Vorentscheidung sein. Williams muss unbedingt ihren Service gewinnen und anschließend das Break holen, um einen dritten Satz zu forcieren. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Halep holt die nächsten beiden Punkte und hat Spielball zum 4:2. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Puh, Glück gehabt. Mit einem Netzroller geht Williams bei Haleps Service 30:15 in Führung. Ein Re-Break wäre hier äußerst wichtig. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan In meiner Vorstellung brüllt sie: "Verdammte Axt!" Matthias Hangst / Getty Images Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Auch im zweiten Satz holt Halep das erste Break - beziehungsweise bekommt es als Geschenk. Haleps rechte Seite ist völlig offen, doch Williams Grundlinienschlag gerät zu lang. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Williams geht volles Risiko und kassiert am Netz zwei Passierbälle - beim ersten zeigt sie gute Reflexe, beim zweiten ist sie chancenlos. Zwei Breakbälle für Halep. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Oh, wow. Ich muss wohl öfter meckern. Halep returniert extrem gut und geht in Williams Aufschlagspiel 30:0 in Führung. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Wir warten weiterhin auf das erste Break im zweiten Durchgang. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Erst muss Williams den Stoppball am Netz, dann den Lob erlaufen - mit einem Schmetterball gewinnt Halep schließlich den Punkt. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Der zweite Satz hat weniger zu bieten als der erste. Die ersten beiden Punkte holt Halep problemlos. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Serena Williams Kurzer Prozess: Williams gewinnt auch hier zweites Aufschlagspiel ohne Punktverlust. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Williams serviert und holt sich mit zwei schnellen Ballwechseln die ersten beiden Punkte. Mit dem zweiten erwischt sie Halep, die wegrutscht, mit einem sanften Drop hinter das Netz auf dem falschen Fuß. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Ausgleich im zweiten Satz. Beide Spielerinnen haben ihre Services durchgebracht. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Halep unterlaufen zwei Fehler in Folge - Williams aber auch, die eine Vorhand ins Netz spielt. Spielball für die Rumänin. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Serena Williams Derweil gewinnt Williams das erste Spiel im zweiten Satz. Mit langen Schlägen hat sie Halep unter Druck gesetzt. Die Rumänin ist sehr agil, kommt trotzdem nicht hinterher. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Ich weiß nicht, ob es Sie interessiert: Wenn ich aus dem Fenster sehe, sehe ich nichts . In Hamburg geht die Welt unter. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Okay, offenbar hat sie gerade einen Schalter umgelegt. Eine wuchtvolle Rückhand kann Halep unmöglich erreichen. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan "Der Vulkan brodelt", sagt "Sky"-Kommentator Roland Evers. Was er meint, ist dass Williams nach ihrem Punktgewinn mal so richtig platzt und einen Urschrei von sich lässt. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Halep gewinnt den ersten Satz. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Wahnsinn! Williams spielt in die Rückhand ihrer Gegnerin, die den Ball gerade so zurückspielen kann. Dort steht Williams zwar bereit, trifft aber aus kurzer Distanz das Netz. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Halep serviert und leistet sich ihren zweiten Unforced Error - Gleichstand beide. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan In Hamburg regnet es (Überraschung!), hier war kurz das TV-Signal weg. Bitte entschuldigen Sie etwaige Verzögerungen. Geht aber weiter, keine Sorge! Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Serena Williams Zu null bringt die 37-Jährige ihr Aufschlagspiel durch. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Williams ist jetzt gut in der Partie, trotz verpasstem Break. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Halep wehrt das Break ab, geht in Führung und sichert sich schließlich das Spiel. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Eigentlich kein schlechter Aufschlag von Halep, doch von Williams kommt eine donnernde Vorhand-Longline zurück. Breakball für die Amerikanerin. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Aus vollem Lauf setzt Williams eine Vorhand ins Netz. Halep hat Spielball bei eigener Angabe. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Mutig von Williams, die nach vorne ans Netz geht. Halep probiert es mit einem Passierschlag, den Williams gefühlvoll kurz hinter das Netz spielt. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Halep hat zwei Breaks Vorsprung im ersten Satz. Matthias Hangst / Getty Images Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Serena Williams Guter Aufschlag, Haleps Return fliegt ins Aus. Zu null gewinnt Williams schließlich ein Aufschlagspiel. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Nun schlägt Williams besser auf, die ersten beiden Punkte entscheidet sie schnell für sich. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Das erste Ass des Matches besiegelt das vierte Spiel - Halep führt 4:0, damit hat wohl niemand gerechnet. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Halep hat Spielball, nachdem Williams ein Inside-Out völlig missglückt. Die 37-Jährige hat gewaltige Probleme hier im ersten Satz. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Wieder ein langer Ballwechsel, nach Angabe von Halep. Gegen die Laufrichtung von Williams feuert die Rumänin einen Crossball in die Ecke, den ihre Kontrahentin nicht mehr erreicht. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Und diese nutzt sie! Was ist hier los? Williams hat ihre ersten beiden Aufschlagspiele abgegeben, Halep führt 3:0 im ersten Satz. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Williams schlägt einen Ball zu weit und erneut hat Halep die Chance zum Break. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Starker Ballwechsel, bei dem Halep ans Netz gezwungen wird. Von dort schlägt sie einen Winner mit der Rückhand und gleicht aus - 15:15. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep Starker Auftakt von Halep. Erst das Break, dann gewinnt sie ihren eigenen Service zu null. Ihre Gegnerin ist offenbar noch nicht richtig bei der Sache. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Ist das Nervosität? Williams leistet sich in den ersten beiden Spielen fünf Unforced Errors und ist weit vom Re-Break entfernt. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Game Simona Halep So hat sich das Williams wohl nicht vorgestellt. Mit einem Inside-Out, der ins Seitenaus fliegt, gibt sie ihr erstes Aufschlagspiel her. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Unnötiger Fehler von Williams, die mit der Rückhand ins Netz spielt. Die erste Breakchance für Halep, gleich im ersten Spiel. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Ein Rückhand-Cross von Williams fliegt etwas zu weit - 30 beide. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Das Match beginnt, Williams schlägt auf und sichert sich direkt den ersten Punkt. Serena Williams vs. Simona Halep Marvin Rishi Krishan Livecast started! Serena Williams vs. Simona Halep 7/13/19 1:02 PM Marvin Rishi Krishan Die beiden Spielerinnen betreten den Rasen, in wenigen Augenblicken geht es los. Serena Williams vs. Simona Halep 7/13/19 12:56 PM Marvin Rishi Krishan In ihren Halbfinals hatten Williams (6:1, 6:2 gegen Strycova) und Halep (6:1, 6.3 gegen Svitolina) keine Probleme. Bei dem heutigen Match ist mehr Spannung zu erwarten. Serena Williams vs. Simona Halep 7/13/19 12:48 PM Marvin Rishi Krishan Im direkten Vergleich hat Williams - historisch gesehen - die Nase klar vorn. Von den zehn Duellen mit Halep gewann die Amerikanerin neun. Aktuell steht Halep (7) jedoch drei Plätze vor Williams (10) in der Weltrangliste. Letztere ist mit 37 Jahren übrigens ein ganzes Jahrzehnt älter als ihre Kontrahentin, womit sie auch die älteste Grand-Slam-Finalistin der Geschichte ist. Serena Williams vs. Simona Halep 7/13/19 12:42 PM Marvin Rishi Krishan Der britische Adel (Prinzessin Kate, Duchess von Cambridge) ist im Haus. Victoria Jones / AP Serena Williams vs. Simona Halep 7/13/19 12:38 PM Marvin Rishi Krishan Halep hingegen hat in ihrer Karriere bislang nur ein Grand-Slam-Turnier gewonnen, die French Open 2018. Ihr bestes Ergebnis in Wimbledon erzielte die Rumänin vor fünf Jahren, als sie das Halbfinale erreichte. Das Endspiel heute ist also eine Premiere! Serena Williams vs. Simona Halep 7/13/19 12:36 PM Marvin Rishi Krishan Vor einem Jahr musste sich Williams im Finale Angelique Kerber geschlagen geben. Ein Sieg heute wäre der erste bei einem Grand Slam seit 2017 bei den Australian Open - danach musste sie wegen ihrer Schwangerschaft pausieren. Außerdem würde Williams mit einem Triumph über Halep den Rekord von Margaret Court von 24 Grand-Slam-Siegen einstellen. Serena Williams vs. Simona Halep 7/13/19 12:30 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum Liveticker bei SPIEGEL ONLINE ! Heute steht das Finale des Damen-Einzels in Wimbledon auf dem Plan. Vorjahresfinalistin Serena Williams sieht sich Simona Halep gegenüber, um 15 Uhr soll es losgehen. Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich wünsche Ihnen viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software